La grande bellezza/ Video, su Canale 5 il film di Paolo Sorrentino (oggi, 4 febbraio)

La grande bellezza va in onda nella seconda serata di oggi, martedì 4 febbraio, su Canale 5 a partire dalle ore 23.15. Il film è stato prodotto dalle aziende Indigo Film, Medusa Film, Babe Films e Pathé, con la fotografia di Luca Bigazzi, il montaggio di Cristiano Travaglioli, le musiche di Lele Marchitelli, la scenografia di Stefania Cella e i costumi di Daniela Ciancio. Il regista della pellicola è stato Paolo Sorrentino, che ha lavorato anche alla sceneggiatura (con Umberto Contarello) e al soggetto. Il regista napoletano è noto anche per i titoli Le conseguenze dell’amore, Il divo, This Must Be the Place e Youth – La giovinezza. Protagonista principale è Toni Servillo, attore napoletano vincitore di ben quattro David di Donatello per i film Le conseguenze dell’amore, La ragazza del lago, Il Divo e La grande bellezza, oltre a quattro Nastri d’argento, due Globi d’Oro, tre Ciak d’Oro, due European Film Awards e un riconoscimento al Festival del Film di Roma. Viene affiancato dall’interprete romano Carlo Verdone, attore e regista di grande successo e vincitore a sua volta di nove David di Donatello, nove Nastri d’argento e tre Globi d’oro. Presente anche Sabrina Ferilli, attrice romana vincitrice nel 1993 al Festival di Venezia per La bella vita e di cinque Nastri d’argento. Nel cast anche Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Giorgio Pasotti, Serena Grandi e Massimo Popolizio.

La grande bellezza, la trama del film

La trama de La grande bellezza è incentrata sulla figura di Jep Gambardella, giornalista e critico teatrale che non riesce a trovare l’ispirazione per scrivere il suo secondo libro, nonostante il primo abbia raccolto notevoli successi. Col passare degli anni, il suo vero obiettivo è diventato quello di essere una star della vita mondana romana. Per questo si immerge in un giro particolare di amici strani e annoiati. Tra questi, ci sono lo scrittore teatrale Romano, il venditore di giocattoli Lello, la borghese Viola, la scrittrice radical chic Stefania e la direttrice del giornale di Jep, Dadina. Un giorno, mentre torna dai suoi salotti senza arte né parte, incontra il marito della sua vecchia fiamma Elisa, che è morta. Viene a scoprire che lei era sempre stata innamorata di lui e che il marito fosse solo un surrogato. Jep ripensa alla sua esistenza vuota e al mondo che lo circonda, maturando il progetto di tornare a scrivere. A poco a poco, il suo universo parallelo si disgrega a causa dei problemi dei suoi amici. Jep si rende conto di aver cercato invano la grande bellezza per tutta la vita, ma tutto cambia quando incontra una missionaria cattolica nel terzo mondo e si dirige verso l’Isola del Giglio per parlare del naufragio della Costa Concordia. Alla fine, Gambardella riesce finalmente a trovare il soggetto giusto per il suo prossimo romanzo.

Il trailer di La grande bellezza





