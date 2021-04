La grande Gilly Hopkins/ Video, su Italia 1 il film con Katie Bates

La grande Gilly Hopkins vain onda oggi, 24 aprile, a partire dalle ore 16.25 su Italia 1. Il film, diretto da Stephen Herk, è stato girato nel 2015, e vede come protagonisti Sophie Nelisse e la grande Katie Bates, volto conosciuto all’interno del panorama cinematografico per aver recitato in film come Titanic, il celebre kolossal targato James Cameron nel lontano 1997. L’opera è tratta dall’omonimo libro del 1978 di Katherine Paterson scritto soprattutto per i ragazzi.

La sceneggiatura è stata curata da David Paterson, mentre il film è stato prodotto dalla Lionsgate Premiere. La distribuzione ha portato l’opera ad essere seguita con grande interesse in tutto il mondo anche se il maggiore successo, anche per il cast fornito, è arrivato negli Stati Uniti d’America.

La grande Gilly Hopkins, la trama

La trama di La grande Gilly Hopkins ruota attorno alle vicende di Gilly Hopkins interpretata da Sophie Nelisse, che veste i panni di una bambina undicenne alquanto problematica. Ella, infatti, viene spesso dirottata da un assistente sociale all’altro a causa soprattutto del suo carattere praticamente ingestibile. Partendo da questo presupposto, si sviluppa una trama intensa: Gilly Hopkins ha come sogno principale quello di ritrovare la sua madre naturale, interpretata da Julie Stiles; nonostante la bambina abbia una parente molto vicina, ossia la nonna (interpretata dalla magistrale Glenn Close), a causa della sua anziana età non può effettivamente prendersi cura della bambina. Gli assistenti sociali, dunque, decidono di mandare la bambina a vivere dai Trotters.

Inizialmente, però, la bambina non accetta di dover andare a vivere dalla sua nuova famiglia, e l’anziana Maime Trotters (Katy Bates), farà di tutto per conquistare il cuore difficile e martoriato della piccola bambina. Nonostante i presupposti inizialmente positivi, la bambina cercherà con tutte le sue forze di evadere: il piano di fuga, però, non andrà come previsto, motivo per il quale la bambina comincerà a guardare con occhi diversi la famiglia che la ospita, dando così loro una nuova opportunità, cercando così di cominciare il drammatico e difficile percorso che la farà sentire finalmente a casa.

Video, il trailer del film





