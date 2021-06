La guerra dei matrimoni/ Su Rai 2 il film con Alexa Vega (oggi, 27 giugno)

La guerra dei matrimoni andrà in onda su Rai 2 nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 giugno, alle ore 18.15. Si tratta di un film per la tv di genere sentimentale diretto nel 2016 da Mark Jean (Un lupo mannaro americano a scuola, Il cammino dei ricordi, Alla ricerca di Mamma Natale) ed interpretato da Alexa Vega (La saga di Spy kids, Machete kills, From Prada to nada), Shawn Roberts (Resident evil – Afterlife, La cucina del cuore, Le cronache dei morti viventi), Andrew Francis (Il Natale che ho sempre desiderato, Deeper, la serie tv Chesapeake Shores) e Leah Gibson (The cycle, Lettera di Natale, la serie tv Rogue).

Grace di Monaco/ Video, su Rai 3 il film con Nicole Kidman (oggi, 27 giugno)

Il film è una commedia leggera, ma allo stesso tempo affronta anche degli argomenti molto forti e interessanti grazie alla carica empatica di storie d’amore in grado di animare anche il cuore dei peggiori pessimisti.

La guerra dei matrimoni, la trama del film

Per La guerra dei matrimoni affrontiamo ora la trama. Libby Boland (Alexa Vega) è una wedding planner di successo. Sebbene il suo lavoro sia rendere perfetto il martimonio dei suoi clienti, la sua vita sentimentale è praticamente inesistente. Le cose cambiano rapidamente però con l’arrivo di Ben Reynolds (Shawn Roberts), uno scrittore che ha appena pubblicato un libro proprio sul tema del matrimonio e di come dovrebbe essere quel giorno speciale. Il rapporto fra Libby e Ben sembra partire con il piede giusto, finchè la donna non scopre il contenuto del libro da lui scritto.

La legge del fucile/ Su Rete 4 il film con Fred MacMurray (oggi, 27 giugno 2021)

Ben invita infatti a vivere il matrimonio in modo semplice e sereno, senza follie o eccessi, insomma rende del tutto inutile il lavoro di Libby, in cui la donna crede ciecamente e a cui ha dedicato tutta la sua vita. La diversa concezione del matrimonio è solo un esempio della diversa concezione della vita dei due giovani fidanzati, ed è motivo di forte scontro nella coppia. Riusciranno Libby e Ben a mettere da parte le loro diverse visioni, oppure i motivi di rottura saranno sufficienti a condannare la loro storia d’amore?

LEGGI ANCHE:

Mac Arthur il generale ribelle/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck (oggi, 27 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA