La Guerra dei Mondi/ Su Italia 1 il remake con Tom Cruise di un film cult

La Guerra dei Mondi arricchirà la programmazione televisiva di Italia 1 per la seconda serata di oggi, venerdì 6 maggio, a partire dalle ore 23:15. Si tratta di una pellicola prodotta è realizzata nel 2005 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Dreamworks Pictures è la Paramount Pictures con soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto nel 1897 da H.G. Wells. La regia del film è di Steven Spielberg con sceneggiatura rivista e adattata da Josh Friedman e David Koepp, la fotografia è stata curata da Janusz Kaminski e il montaggio è stato realizzato da Michael Kahn. Nel cast grandi nomi tra cui Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Tim Robbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez e Yul Vazquez.

La Guerra dei Mondi, la trama del film

Leggiamo la trama de La Guerra dei Mondi. Un lavoratore del porto di una piccola cittadina dello stato del New Jersey dopo aver divorziato da sua moglie, saltuariamente riesce ad avere la custodia dei figli per alcuni giorni. In questa occasione può trascorrere il fine settimana con loro mentre la moglie invece si dedica ad un relax presso la città di Boston con il suo fidanzato per conoscere la relativa famiglia. L’uomo mentre sta lavorando al porto e prima di passare a prendere i figli per trascorrere un po’ di tempo libero insieme a loro, si rende conto che all’improvviso nel cielo si alza una nube dalla quale vengono scagliati dei fulmini verso terra. Preoccupato da quanto sta accadendo, decide di tornare nel centro città per scoprire di più ed in particolare viene informato che delle potenti macchine aliene spaccano il sottosuolo dal quale fuoriescono per attaccare tutto quello che incontrano con un potentissimo laser che distrugge ogni cosa. Fortunatamente riesce a salvarsi dall’attacco di questi navicelle e dirigersi verso casa dove ritrova i suoi figli che carica immediatamente sulla sua vettura per raggiungere la casetta della moglie dove però ovviamente non trova nessuno. A questo punto si mette in marcia per la città di Boston portando con sé le provviste e qualche rudimentale arma come la pistola. Per lui e per i suoi figli avrà inizio una incredibile avventura durante la quale dovrà fronteggiare delle potenze aliene che avevano pianificato l’invasione della Terra ormai da diverse centinaia di anni aspettando così il momento favorevole. Una vera e propria guerra tra mondi differenti nella quale a fare la differenza sarà la voglia di sopravvivere e di proteggere la propria casa.

La Guerra dei Mondi: il video del trailer

