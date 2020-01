LA GUERRA DEI MONDI/ Trama e cast del film diretto da Steven Spielberg (8 gennaio)

La guerra dei mondi è un film di genere fantascientifico uscito al cinema nel 2005. La pellicola andrà in onda in televisione il giorno 8 gennaio 2020 sul canale Nove, alle ore 23.55, in seconda serata. Il film è stato diretto da un’autentica leggenda della macchina da presa, vale a dire il mitico Steven Spielberg. Il cast della pellicola comprende diverse stelle di Hollywood tra le quali spiccano Tom Cruise, nel ruolo di protagonista, l’allora piccola Dakota Fanning, Justin Chatwin, Tim Robbins e Miranda Otto. La sceneggiatura è stata realizzata da Josh Friedman e David Koepp. Le musiche sono state composte dal maestro John Williams, mentre la fotografia reca la firma di Janusz Kaminski.

Trama del film La guerra dei mondi

Ray Ferrer è un operaio che si impegna molto nel proprio lavoro. L’uomo, purtroppo, non sta attraversando un momento facile, dal momento che si è separato dalla moglie Mary Ann e solo di rado ha modo di vedere i due figli Rachel e Robbie, che in qualche fine settimana riceve in custodia. Proprio mentre Ray è in compagnia dei suoi due bambini, qualcosa di strano accade in città. In un primo momento, tutti gli apparecchi elettronici e tecnologici sembrano impazzire e non possiedono più energia. La città entra in uno stato confusionale, ma le stranezze non finiscono qui: improvvisamente, infatti, si forma una nube in cielo e diversi fulmini e tuoni colpiscono le strade. Si scatena il panico e tutti, incluso Ray e i bambini, cercano un riparo. Poi avviene il contatto con la ragione scatenante di questi strani fenomeni: una forma di vita aliena che domina le strade attraverso giganteschi ‘tripodi’ e si appresta a conquistare la Terra. Per Ray inizierà quindi una lunga fuga, che ha come obiettivo immediato quello di resistere all’invasione salvando la sua vita e quella dei suoi bambini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA