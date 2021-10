La guerra dei Roses, Rai 3/ Kathleen Turner e Michael Douglas nel cast

La guerra dei Roses va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 14,30 di oggi, 3 ottobre 2021. La pellicola è stata prodotta nel 1989 da 20th Century Fox, tratta dall’omonimo romanzo scritto da Warren Adler, pubblicato nel 1981. Il film è divertente, adatto a tutta la famiglia, un crescendo di situazioni tipicamente americane nelle quali il grottesco si mescolano con il legal e l’azione, la ripicca, un pout pourri d sentimenti nei quali diverse persone si ritroveranno.

Kathleen Turner non ha mai ricevuto l’ambito Premio Oscar, ma solamente una nomination per ‘Peggy Sue si è sposata (Peggy Sue Got Married)’, mentre Michael Douglas la statuetta la vinse come produttore di ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo (One Flew Over the Cuckoo’s Nest)’ e diversi Golden Globe e BAFTA sono entrati nella sua personale bacheca d’attore.

La guerra dei Roses, la trama del film

Leggiamo ora la trama de La guerra dei Roses. Gavin D’Amato è un avvocato alle prese con un uomo, potenziale cliente, che vuole divorziare a tutti i costi anche con mezzi poco convenzionali. Prima di procedere con la causa, l’avvocato decide di raccontargli cosa accade alla coppia composta da Oliver e Barbara Rose, appunto, i Roses. Oliver e Barbara si conobbero all’Università, un amore nato da due squattrinati innamorati e pieni di sogni, come spesso succede negli USA.

La vita sorride loro, divengono persone di successo, Oliver soprattutto nella carriera legale, anch’esso, come Gavin avvocato, hanno due splendidi figli che amano, Josh e Carolyn, vedono una villa da sogno e Barbara esprime un piccolo desiderio di possederla. E sarà accontentata da un Oliver disposto a tutto in carriera pur di fare felice la moglie.

Il tempo passa, il sogno e l’idillio si spengono sino a quando Oliver, ricoverato d’urgenza all’ospedale per un’ernia iatale, solo e non assistito dalla moglie che non si presenta al nosocomio come ogni moglie innamorata avrebbe fatto, scopre che la moglie non lo ama più e vuole divorziare. Da quel momento inizia la guerra, una battaglia legale e litigiosa che porterà i Roses quasi alla morte. Il cliente ci ripensa, o, almeno, ci pensa.



