La guerra dei Roses/ Su Rai 3 il film con Michael Douglas e Danny DeVito

La guerra dei Roses va in onda su Rai 3 per il pomeriggio di oggi, domenica 23 agosto, alle ore 14:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1989 dalla Twenty Century Fox con regia curata da Danny De Vito, soggetto di Warren Adler e sceneggiatura scritta da Warren Adler. Le musiche della colonna sonora sono state composte da David Newman con gli effetti speciali di John Frazier mentre i costumi indossati dai vari attori sono di Gloria Gresham. Nel cast di questa pellicola sono presenti tra gli altri Michael Douglas, Danny DeVito, Kathleen Turner, Marianne Sagebrecht, Sean Astin e Dan Castellaneta.

La guerra dei Roses, la trama del film

Ecco la trama de La guerra dei Roses. Un giovane studente americano di nome Oliver frequenta la facoltà di giurisprudenza presso la prestigiosa Università di Harvard. Durante questo periodo della propria vita oltre a gettare le basi per un futuro considerevole riesce a trovare quella che sarebbe stata poi la propria futura moglie. Lei si chiama Barbara ed è una promettente ginnasta che sembra essere destinata ad avere una carriera incredibile. Tra di loro è immediatamente colpo di fulmine per cui dopo aver terminato il percorso scolastico i due decidono di sposarsi e quindi di avere una vita matrimoniale soddisfacente. Le cose sembrano andare per il verso giusto in quanto tra di loro e massima sintonia mentre Oliver diventa uno dei più importanti avvocati presenti sulla piazza. Il loro amore è solido ed è anche ulteriormente enfatizzato dall’arrivo di due splendidi figli. Prosperano felicemente anche dal punto di vista economico in quanto la professione del marito permette di ottenere uno stipendio mensile davvero considerevole. Dopo alcuni anni Barbara si innamora perdutamente di una villa in campagna ormai messa in vendita dalla proprietaria dopo la drammatica morte del marito.

La villa negli ultimi anni, in ragione della scarsa manutenzione, presenta diverse problematiche ma Barbara con passione e grande competenza riesce a ristrutturarla rendendola ottimale per quelle che sono le sue esigenze di gusto ma anche di funzionalità. Purtroppo proprio quella villa che dovrebbe essere il nido del loro amore e della loro felicità si trasforma ben presto nelll’inizio della fine del loro amore. Infatti poco alla volta la donna si rende conto di non amare più il proprio marito e soprattutto di non sopportarne più la presenza in casa. La goccia che farà traboccare il vaso accadde una sera quando Oliver è vittima di un improvviso malore per cui viene immediatamente trasportato in ospedale con la preoccupazione che possa trattarsi di un infarto.

Tuttavia si tratta soltanto di un problema legato all’apparato gastrointestinale per cui dopo poche ore potrà fare ritorno a casa. L’uomo è rimasto pesantemente deluso del fatto che la propria moglie non sia venuta in ospedale per dargli supporto. Tra i due ci sarà un duro dibattito durante il quale la donna troverà il coraggio per far presente il marito di volere il divorzio in quanto non più innamorata di lui ed inoltre di voler e l’esclusivo utilizzo della villa. Da questo momento in poi avrai inizio una incredibile battaglia devi mettere sullo sfondo di un amore ormai al tramonto dove peraltro i colpi di scena si susseguiranno in maniera interessante.



