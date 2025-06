La guerra di domani, film su Italia 1 diretto da Chris McKay

Mercoledì 4 giugno 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione e fantascienza, di produzione a stelle e strisce, dal titolo La guerra di domani. Uscito nel 2021, il regista è Chris McKay, regista ed effetista conosciuto per LEGO Batman – Il film (2017) e che di recente ha avuto molto successo con una storia sul conte Dracula, interpretato da Nicolas Cage, nel film Renfield (2023). Le musiche sono del britannico Lorne Balfe, che ha curato le colonne sonore di molti blockbuster, tra cui la saga di Mission: Impossible.

Il cast interpretativo è composto da Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Sam Richardson e Edwin Hodge. Il protagonista Pratt ha esordito in programmazioni TV, poi è passato al grande schermo specializzandosi in ruoli fantascientifici. Ha ricevuto molteplici candidature a MTV Movie Awards. L’australiana Strahovski lavora principalmente nel cinema e in TV inoltre collabora nel mondo dei videogiochi.

La trama del film La guerra di domani: corsa contro il tempo contro una futura invasione aliena

Ne La guerra di domani, Dan Forester (Chris Pratt) è un insegnante di biologia con un passato nelle forze militari speciali statunitensi. Insoddisfatto del proprio lavoro, tenta di farsi assumere presso un importante centro di ricerca ma non riesce. Durante la trasmissione televisiva della finalissima dei Mondiali di Calcio tra Brasile e Argentina del 2022 in Qatar, si apre un varco temporale sul terreno di gioco ed appaiono, in mondovisione, alcuni soldati provenienti dall’anno 2051.

Essi lanciano un disperato appello: nel mese di novembre del 2048 il mondo sarà invaso da alieni che stermineranno la popolazione! Entro tre anni rimarranno vivi solo mezzo milione di terrestri. L’apparizione getta tutto il pianeta nella disperazione, i governi delle nazioni più potenti si riuniscono per decidere il da farsi. Viene stabilito di arruolare anche forzatamente combattenti di tutto il globo e spedirli nel futuro tramite il cronotrasporto. Dan viene arruolato controvoglia e conosce Charlie (Sam Richardson) che è un ricercatore e Dorian (Edwin Hodge) che è un soldato professionista stringendo amicizia. I tre sono gli unici sopravvissuti alla prima missione contro gli alieni e si risvegliano in un accampamento militare della Repubblica Dominicana. Al comando c’è il colonnello Muri Forester (Yvonne Strahovski) e questo permette a Dan di capire che si tratta di sua figlia.

In uno scontro con gli invasori Muri viene uccisa e Dan con pochi altri superstiti torna al tempo attuale. Grazie alle informazioni assunte nel futuro Dan e i suoi riescono ad eliminare gli alieni che sono già presenti ai nostri giorni, evitando così la terribile minaccia futura.