La guerra di Troia/ Su Rete 4 il film con Steve Reeves (oggi, 4 luglio 2021)

La guerra di Troia va in onda oggi, 4 luglio 2021, su Rete 4 a partire dalle ore 14.35. La sinergia italo-francese composta dalle case Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique, Europa Cinematografica, Les Films Modernes, nel 1961 si giocò le sue carte all’interno del kolossal storico. Un pomeriggio quindi all’insegna della più bella e forse importante testimonianza epica del passato ellenico, la storia dei soldati achei che in terra iliaca vuole a tutti i costi salvaguardare l’onore del proprio re riconquistando la bella Elena e distruggendo il regno troiano.

Regista del film il perugino Giorgio Ferroni, un direttore di scena capace che non possiamo dimenticare nei suoi lavori già nel cinema bianco e nero con pellicole come ‘Senza famiglia’, tratto dal romanzo di Hector Malot dove compariva un giovane Memmo Carotenuto o, proseguendo nella sua direzione all’interno del cinema epico, ‘Ercole contro Moloch’, nel 1964 ‘Il colosso di Roma’ con il celebre attore di Tarzan Gordon Scott e il nostro Massimo Serato, oppure nella regia di ‘Un dollaro bucato’, un excursus nel cinema Western dirigendo l’amato Giuliano Gemma.

Nel cast de ‘La guerra di Troia’ incontriamo diversi attori interessanti, a partire da Steve Reeves nel ruolo di Enea, un culturista che prestò la sua bellezza nel cinema interpretando ruoli come Glauco Leto in ‘Gli ultimi giorni di Pompei’ o, ancora una volta protagonista nel ruolo principale della pellicola ‘Sandokan, la tigre di Mompracem’, antesignano dello sceneggiato nel quale Kabir Bedi ricopriva il ruolo della Tigre malese.

Nel ruolo di Elena di Troia la bella triestina Edy Vessel che sarà al fianco di Ugo Tognazzi e Johnny Dorelli in ‘Guardatele ma non toccatele’, mentre Achille è un habitué del cinema kolossal, Arturo Dominici, già presente in ‘Perseo l’invincibile’ o ‘Giuseppe venduto dai fratelli.

La guerra di Troia, la trama del film

La trama de La guerra di Troia inizia dopo la morte di Ettore, quindi nel momento in cui Achille, dopo la sua furia, dovuta all’uccisione di Patroclo da parte dello stesso eroe troiano, Ettore, scatena la sua furia uccidendo il figlio del re Priamo che detiene il cuore di Elena. La storia è vissuta dal punto di vista del giovanissimo Enea, un eroe anch’esso, marginale nel poema di Omero, proprio per questo quasi super-partes nel narrare della furia di Achille e la successiva uccisione di Ettore rincorrendolo attorno alla massiccia città murata.

Sulla pira dell’amato Patroclo, Achille smembra Ettore sotto gli occhi del padre Priamo che dalle mura iliache assiste all’atroce scena, per poi recarsi dall’eroe acheo chiedendo con grande amore paterno e umiltà il corpo del figlio, senza rivendicarlo, chiedendolo con le lacrime agli occhi.

Ognuno rispetta il volere degli dei ed Enea assiste sia alla disfatta troiana sia alla morte del grande eroe finalmente ancora una volta sul campo di battaglia, ucciso vigliaccamente, così recitava il codice d’onore dell’epoca, da una freccia di Paride, fratello di Ettore che senza onore e senza combattere conficca la sua freccia nel … tallone d’Achille. Sin quando un grande cavallo.

