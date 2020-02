La guerra è finita/ Anticipazioni 3 febbraio: Davide si dichiara a Giulia? (finale)

LA GUERRA È FINITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai di oggi, lunedì 3 febbraio 2020, andrà in onda l’ultimo episodio de La Guerra è finita in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Davide continua a tenere Mattia sott’occhio, mentre Stefano incontra la Marchesa: da quando il marito è morto, non incontra quasi più nessuno. Purtroppo è costretto a tornare a mani vuote: la nobile ha già dato ordine di fare lo sfratto esecutivo, previsto per l’indomani. Dopo aver scoperto che lo stemma ritrovato in camera di Mattia è della Guardia Repubblicana, Davide intensifica le sue ricerche sul ragazzo e scopre che il gruppo è legato ai fascisti. Intanto, Stefano organizza un piano per i Carabinieri: finge che i ragazzi siano tutti malati per convincerli a rimandare lo sfratto di alcune settimane. Sara invece confessa a Giulia di aver baciato Mattia alcuni giorni prima e di essere scappata. E’ sicura che fosse solo l’anteprima dell’ennesima violenza. Nel frattempo, Ben riceve una lettera dalla donna che ama e scopre che ha cambiato idea sul loro amore. Ha trovato anche un altro uomo. Su consiglio di Stefano, Giulia accetta di partecipare ad una festa in città per convincere la Marchesa a cambiare idea sullo sfratto. Davide l’accompagna fino al posto in cui dovrà incontrare l’avvocato, ignaro dell’appuntamento. Scopre tutto poco dopo, grazie ad una festa in piazza che spinge Giulia e Stefano a lanciarsi nelle danze. Nel frattempo, Sara chiede scusa a Mattia per la reazione avuta dopo il bacio. Mentre la Marchesa non si presenta al ballo, Gabriel si allontana nella notte e raggiunge la tenuta della nobile, solo per rubare il pezzo di una moto. Con sua sorpresa, la Terenzi decide di non avvisare le autorità e gli offre pure di fare colazione con lei. Infine gli regala il pezzo che voleva rubarle e tanti dolci. Anche se preoccupato, Davide è felice di rivedere il ragazzo tornare al podere. Anche se Gabriel è convinto che lo sgombero non ci sarà più, Ben continua a non essere sicuro delle intenzioni della Marchesa. Alcuni giorni dopo, Davide scopre grazie all’amico Aldo che il nome di suoi figlio è presente nei registri di un lager chiuso dagli americani. Intanto, Gabriel confessa a Miriam di aver approfittato di una distrazione del Comandante per ucciderlo e darsi alla fuga con Valerio. Così è riuscito a fuggire dal campo, prima che venissero uccisi come gli altri ragazzi. Alla ricerca di suo figlio, Davide si imbatte invece in una donna che afferma di essere la mamma della piccola Nina. Ben la mette alla prova, ma la donna supera il test. Grazie alla vicinanza di Mattia, Miriam ritrova poi il coraggio di mettersi al pianoforte. Più tardi, Davide trova il coraggio di baciare Giulia: il suo gesto lascia la donna senza parole. I ricordi spingono intanto Sara a prendere la pistola di Davide per vendicarsi. Mentre la ragazza raggiunge il suo obbiettivo, Gabriel scopre che non si trova nelle camerate e cerca di raggiungerla.

LA GUERRA È FINITA ANTICIPAZIONI DEL 3 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 4 –Le anticipazioni dell’ultima puntata di La guerra è finita svela che la vera identità di Mattia emerge grazie alle ricerche di Davide, che si ritrova così a fare i conti con il futuro della sua comunità. E’ sicuro che tutti i ragazzi siano in grave pericolo, compresa Miriam. Le sue azioni però non verranno accolte con gioia dal gruppo, soprattutto perchè la ragazza ha stretto un bel legame con Mattia. Allo stesso tempo, Davide si renderà conto di aver fatto degli errori con Giulia e cercherà di chiederle scusa. La donna infatti ha compromesso il loro accordo con la Marchesa, a causa del suo atteggiamento poco diplomatico. Anche se Davide è ormai sicuro di amarla: deve solo scoprire se anche la donna ricambia ciò che sente. L’Italia nel frattempo è immersa nelle prime votazioni e i cittadini sono in fermento. La tenuta dei Marchesi verrà colpita dalle conseguenze del voto: i ragazzi potranno voltare pagina e puntare dritti al futuro.

