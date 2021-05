La guerra privata del maggiore Benson/ Su Rete 4 il film con Julie Adams (26 maggio)

La guerra privata del maggiore Benson va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 maggio, alle ore 16.40. Si tratta di una commedia romantica del 1955 diretta da Jerry Hopper (I pirati della Croce del Sud, Anatomia di un delitto, Casa da gioco) ed interpretato da Julie Adams (Il mostro della Laguna Nera, Il diario di un condannato, Duello alla pistola), Charlton Heston (Ben-Hur, I dieci comandamenti, Il pianeta delle scimmie), William Demarest (Evviva il nostro eroe, Il miracolo del villaggio, Il grande McGinty) e Sal Mineo (Gioventù bruciata, Il gigante, Exodus). La colonna sonora del film è stata composta da Henry Magini (Colazione da Tiffany, La Pantera Rosa, Così è la vita).

La guerra privata del maggiore Benson, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de La guerra privata del maggiore Benson. Il maggiore Benson (Charlton Heston) è un uomo rude, che tiene in modo maniacale alla disciplina e spesso tratta i sottoposti con metodi eccessivamente sbrigativi. Per questo motivo i suoi superiori decidono di ammorbidirlo un po’ inviandolo ad addestrare le giovanissime reclute, spesso poco più che adolescenti, del Junior Reserve Officers’ Training Corps. Convinto che il suo sia il metodo di addestramento migliore, Benson applica la sua naturale rudezza e freddezza anche ai ragazzi, ottenendo in cambio gli stessi sentimenti da parte delle sue reclute. Con il tempo però Benson inizierà ad affezionarsi ai ragazzi e ammorbidire un po’ i suoi metodi. A renderlo ancora più malleabile penserà una giovane dottoressa (Julie Adams), conosciuta proprio all’interno dell’accademia.

