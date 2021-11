La guida indiana, Rete 4/ Il western con Clint Walker nel ruolo di Luther Kelly

La guida indiana va in onda oggi, giovedì 4 novembre, a partire dalle ore 16.50 su Rete 4. Il film western è stato prodotto negli Stati Uniti nel 1959 e diretto da Gordon Douglas. Tra gli attori del cast spicca il nome di Clint Walker nel ruolo di Luther Kelly, oltre a John Russell nel ruolo di capo Sioux Gall. Si tratta di un film per una fascia d’età piuttosto avanzata che ha voglia di tornare indietro nel tempo. I 62 anni della pellicola si sentono tutti d’altronde, anche se il film è girato intelligentemente e costruito alla perfezione secondo i canoni dell’epoca. La fascia oraria in cui viene trasmesso di certo fa capire ancor di più che il pubblico a cui destinato è già stato scelto anche dalla rete.

La guida indiana, la trama

Il film La guida indiana è ambientato durante il periodo di espansionismo americano verso ovest, incentrato sulle vicende di Luther Kelly, uno dei principali cacciatori e rivenditori di pelli della zona oltre che unico ad essere riuscito prima di quel momento ad attraversare la valle di Yellowstone nel Wyoming. Vista la sua ampia conoscenza del territorio, viene scelto per convincere in un modo o nell’altro gli indiani Sioux a migrare verso zone differenti aiutando appunto le mire espansionistiche dei coloni. Clamorosamente Luther decide di rifiutare l’incarico, subendo così numerosi insulti nei giorni a seguire dai soldati che hanno incassato il rifiuto, che lo identificavano come un vero e proprio indiano. Dopo tanti sfottò arrivano anche momenti più accesi, dove dalle parole si passa alle azioni con una forte colluttazione; a questo punto l’unico ad intervenire in favore dell’uomo è il giovane Anse Harlper, che riesce così a coinvolgere l’uomo nel diventare suo assistente.

Durante una delle consuete missioni all’interno del territorio indiano, vengono improvvisamente catturati da un gruppo di indiani Sioux e portati al villaggio. La realtà presto sarà più chiara; il tutto era avvenuto per volontà del capo Gall, il quale cercava proprio Kelly per aiutare una donna alle prese con una pallottola. Luther non poteva rifiutarsi dopo uno scambio di favori risalenti al passato, e una volta risolto il problema sceglie di dirigersi verso il fiume Snake. A questo punto Kelly e il suo assistente vengono clamorosamente raggiungiti nuovamente dal capo indiano e dalla ragazza, la quale si trova in una condizione fisica e psicologica peggiore rispetto a prima. Dopo alcuni momenti di tensione l’esperto cacciatore si offre ancora una volta di aiutare la ragazza garantendo per i risultati.

Durante questo periodo sia Anse che Luther legano molto con la giovane ragazza indiana, assecondando anche il suo desiderio di ritornare fra la sua gente. Questa scelta costerà cara ad Anse, ma si concluderà con la nascita di un legame prima insperato fra Kelly e Wahleeah. Infatti, il protagonista prima di allora era sempre stato contrario a questo genere di rapporti; il corso degli eventi però lo porta a rivalutare la realtà delle cose, in particolare la morte del suo caro amico e la purezza dei sentimenti verso la donna indiana. Emblematica è infatti la scena finale dove si notano i protagonisti allontanarsi verso l’orizzonte in sella ad un cavallo, verso il fiume dove ad aspettarli è pronto un battello che sarà il mezzo che gli permetterà di concludere l’attraversata.



