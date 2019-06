La guida indiana/ Su Rete 4 il film con Clint Walker (oggi, 11 giugno 2019)

La guida indiana riempie il pomeriggio di Rete 4 dell’11 giugno 2019 dalle ore 16:50. Il film è uscito nel 1959 con il titolo originale Yellowstone Kelly, questa produzione statunitense vede la sapiente regia di Gordon Douglas che dirige un ottimo cast con Clint Walker, Edd Byrnes e John Russell cui si affiancano nomi validi quali Ray Danton, Claude Akins, Rhodes Reason, Andra Martin e Gary Vinson. La distribuzione del film è avvenuta a cura della Warner Bros. La realizzazione del film si è inoltre avvalsa della collaborazione di Burt Kennedy che ha curato la sceneggiatura, di Stanley Fleischer e William Wallace che hanno diretto la scenografia e di un’ottima colonna sonora le cui musiche sono state curate da Howard Jackson.

La guida indiana, la trama del film

La trama de La guida indiana è particolarmente avvincente e si incentra su Yellowstone Kelly (Clint Walker) che durante il periodo durante il quale l’esercito statunitense si espade verso Ovest, svolge la sua attività di cacciatore di pelli; oltre ad essere particolarmente abile nel suo lavoro, Kelly conosce a fondo il territorio motivo per il quale il maggiore Towns (Rhodes Reasons) chiede il suo aiuto per penetrare a fondo nelle vallate dove sono accampati i Sioux in modo da costringerli a spostarsi. Kelly rifiuta e viene pesantemente insultato dai soldati e ne nasce una rissa nella quale viene aiutato da Anse Harper (Edd Byrnes) un ragazzo orfano che diventa suo aiutante nella caccia alle pelli. Durante una battuta vengono però catturati dagli indiani Sioux e portati davanti al capo tribù Gall (John Russell) che rivela il motivo della loro cattura: devono salvare una giovane donna ferita alla schiena da una pallottola, così come lo stesso Kelly aveva fatto in passato al capo tribù che gli aveva permesso di cacciare liberamente nei suoi territori. Kelly salva la ragazza e se ne innamora, così come di lei sono innamorati sia il capo tribù che il nipote. Ma la ragazza non ricambia nessuno.

