È ufficialmente iniziata l’era Comolli alla Juventus e i primi colpi di mercato potrebbero arrivare da una diretta concorrente in Serie A, con un doppio affare da 100 milioni.

A Torino si respira un’aria nuova. C’è voglia di ripartire, di ricostruire, di tornare a vincere, e questa volta sembra che non si vogliano fare le cose a metà. La nomina di Damien Comolli a nuovo uomo mercato della Juventus ha già cambiato il tono delle conversazioni.

Nessuna promessa urlata, ma idee chiare e una strategia precisa: colpire in fretta, con decisione, andando a pescare lì dove negli ultimi anni molti avrebbero evitato di guardare. O forse solo dove mancava il coraggio di farlo.

La Juventus guarda in casa nerazzurra

Perché sì, la Juventus ha deciso di muoversi sul mercato con ambizioni alte, e lo sta facendo osservando con estrema attenzione una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di saper scovare e valorizzare talenti in modo sistematico. Stiamo parlando dell’Atalanta, ovviamente. Non è più una sorpresa, ma una certezza: i nerazzurri di Bergamo sono diventati un vero e proprio supermercato di qualità per le big del calcio europeo. E adesso anche la Vecchia Signora sta bussando alla porta.

I nomi, anche se non ancora ufficializzati, sono ormai sulla bocca di tutti. Si tratta di due profili che potrebbero cambiare volto all’attacco bianconero: Mateo Retegui e Ademola Lookman. Due giocatori diversi per caratteristiche, ma entrambi perfetti per il nuovo progetto juventino. Retegui è un centravanti fisico, determinato, in grado di tenere su il reparto e far salire la squadra.

È il classico numero 9 che in Italia mancava da tempo e che la Juventus, con l’addio di Vlahovic sempre più probabile, potrebbe considerare come nuovo punto di riferimento offensivo. Il problema? Il prezzo: l’Atalanta, che ha anticipato la concorrenza sul giocatore portandolo a Bergamo in tempi non sospetti, ora lo valuta non meno di 40 milioni di euro.

Ancora più alto, però, il prezzo per strappare alla Dea un talento che in Europa League ha fatto impazzire mezza Europa: Ademola Lookman. Il nigeriano è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata europea dell’Atalanta, decisivo nelle serate che contano, costante e incisivo anche in campionato. Il suo valore è esploso, e oggi chiunque voglia metterlo in rosa sa che servono almeno 60 milioni. Una cifra che pochi possono permettersi, ma che Comolli sembra disposto a considerare, pur di portare a Torino un giocatore capace di accendere la fantasia e risolvere le partite.

Senza ombra di dubbio, l’interesse per questi due giocatori conferma che la Juventus è pronta a tornare protagonista sul serio. E il fatto che si guardi in casa di una rivale italiana come l’Atalanta, la dice lunga sulla volontà di Comolli di costruire subito qualcosa di solido, concreto, vincente. Ora resta solo da capire se davvero la Juve metterà sul tavolo quei 100 milioni, o se sarà l’ennesima trattativa che finirà per sfumare sul più bello.