La Juve ha scelto, c'è già il sostituto di Vlahovic. E' il nome a sorpresa che nessuno si aspettava, ci vogliono 35 milioni

La Juventus si prepara all’addio di Vlahovic e punta forte su un nome a sorpresa da 35 milioni per guidare l’attacco del futuro.

Qualcosa bolle in pentola, e non è la solita voce estiva di mercato. In casa Juventus si respira un’aria di cambiamento, ma stavolta non riguarda l’allenatore o i vertici dirigenziali. È l’attacco il centro nevralgico delle riflessioni bianconere.

In particolare, c’è un nome che da tempo fa parlare di sé e che adesso, più che mai, sembra essere arrivato al bivio decisivo. Il riferimento è a Dusan Vlahovic, il centravanti serbo arrivato con grandi aspettative e che, tra alti e bassi, ha lasciato il segno ma senza mai riuscire a diventare intoccabile.

Via Vlahovic la Juve ha scelto il sostituto

Nelle ultime ore si è fatta strada una suggestione che avrebbe del clamoroso: una offerta concreta dal Fenerbahce, che vuole costruire un attacco esplosivo per dominare in patria e competere in Europa. Ma non è tutto, perché Vlahovic piace anche al nuovo Milan targato Massimiliano Allegri, un cortocircuito emotivo e tecnico che ha fatto drizzare le antenne a molti. Addirittura, tra le ipotesi, si sta facendo largo anche quella di uno scambio con Theo Hernandez, operazione complessa ma non del tutto fuori portata.

La Juventus, però, non vuole farsi trovare impreparata. Ecco perché si sta già muovendo per individuare il sostituto, uno che possa raccogliere l’eredità di Vlahovic con caratteristiche diverse, ma potenzialità forse ancora inesplorate. Il nome c’è già, anche se fino a poco tempo fa nessuno lo avrebbe inserito nella lista dei papabili per guidare l’attacco bianconero. Un profilo giovane, in ascesa, e dal costo accessibile per il valore che può ancora esprimere.

Si tratta di Evann Guessand, attaccante francese di origini ivoriane, attualmente in forza al Nizza. Classe 2001, nato ad Ajaccio, Guessand rappresenta il prototipo perfetto del centravanti moderno. Alto, fisico, ma anche tecnico. Uno che non si limita a finalizzare, ma che sa legare i reparti, far salire la squadra e muoversi con intelligenza tra le linee. La Juventus ha messo gli occhi su di lui da tempo, e adesso sarebbe pronta a investire 35 milioni di euro pur di portarlo a Torino, prima che il suo valore lieviti definitivamente.

Guessand è reduce da una stagione in continua crescita, in cui ha messo in mostra numeri convincenti e una maturità tattica notevole. Non è ancora un top, questo è evidente, però ha tutto per diventarlo. E la Juve, che ha spesso puntato su giovani da forgiare e trasformare in campioni, vede in lui un potenziale colpo alla Higuain versione Napoli, ma con margini ancora più ampi.

Senza ombra di dubbio, sarà un’estate intensa per i bianconeri. Tra la possibilità concreta di perdere il proprio bomber di riferimento e l’idea di rinnovare profondamente il reparto offensivo, il club si muove con decisione. La strategia è chiara: se Vlahovic dovesse partire, la Juve ha già pronto il suo erede. E stavolta, è un nome che nessuno si aspettava.