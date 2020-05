“La Juventus pagava gli arbitri”/ Sacerdote spiega il comandamento “non rubare”

Pubblicità

Il settimo comandamento “non rubare” spiegato con l’esempio della Juventus: ha fatto il giro del web un video pubblicato da un sacerdote bresciano, don Mario Toffari, evidentemente tifoso dell’Inter, che ha spiegato appunto il settimo comandamento utilizzando la Juventus e le sue vicende, attuali e passate, come termine di paragone ideale.

Il sacerdote ricorda nella sua catechesi on-line che nel comandamento “non rubare” si riassumono due realtà diverse: infatti esso è un richiamo sia a non prendere ciò che non ci appartiene, sia a restituirlo riconoscendo che appartiene all’altro, in caso di furto già compiuto. Come spiegarlo in maniera efficace e comprensibile a tutti? Il paragone perfetto per questo sacerdote evidentemente appassionato di calcio è fornito appunto dalla Juventus.

Il prete loda la posizione attuale della società bianconera – che ha vinto tutto ma non ha ancora fatto il “triello” (evidentemente intendeva Triplete, ndR), nota il sacerdote fingendo di dispacersi della “solitudine” dell’Inter – sullo scudetto 2019-2020. Nel dibattito sul destino di questo campionato bloccato dal Coronavirus infatti la Juventus ha più volte affermato di non sentire come proprio lo scudetto con il primo posto in classifica con un solo punto di vantaggio sulla Lazio quando ancora mancano molte giornate al termine regolare di questa tormentata stagione.

“NON RUBARE”: IL SETTIMO COMANDAMENTO SPIEGATO CON LA JUVENTUS

Fin qui tutto bene: la Juventus come “esempio positivo” di uno che non vuole prendere qualcosa che non sente suo. Qui però casca l’asino, secondo il sacerdote: la Juventus infatti aggiunge “di non essere come l’Inter“, con riferimento ovvio al celeberrimo scudetto 2006 assegnato ai nerazzurri post Calciopoli, con la Juventus retrocessa in Serie B al termine del campionato – dunque con classifica definitiva che poneva al primo posto l’Inter, per questo motivo campione d’Italia.

Il prete infatti ricorda le sentenze della giustizia che hanno condannato i bianconeri: “Tanti anni fa si era scoperto che la Juventus pagava gli arbitri, almeno così dicono. Hanno fatto processi e tutto e le hanno tolto due scudetti e giustamente li hanno dati (in realtà solo quello del 2006, mentre quello del 2005 rimase non assegnato, ndR) a coloro ai quali appartenevano“, cioè “la povera Internazionale bistrattata dagli arbitri”.

Il don dunque lancia un appello al presidente Andrea Agnelli: “Siamo lieti che tu non vuoi prendere una cosa che non è tua, ma cerca di essere bravo anche a riconoscere che hai dato indietro quello che non era tuo, perché questa è l’onestà”. La chiusura è memorabile: le virtù cristiane sono bianche (onestà, verità) oppure al contrario nere quando mancano (disonestà, non verità). “Non può essere l’onestà bianconera, è una cosa fuori dalla definizione”. Non appropiarsi delle cose d’altri e se l’abbiamo fatto, restituiamole: questo il messaggio… evangelico-calcistico.



