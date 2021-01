La La Land, che cosa vuol dire?/ Il significato del film e il suo finale

La La Land, il film con Ryan Gosling e Emma Stone

Il film La La Land va in onda stasera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato diretto da Damien Chazelle e vede nel cast come protagonisti Ryan Gosling e Emma Stone. La pellicola del 2018 ha vinto ben 6 Premi Oscar, riuscendo a imporsi all’attenzione di pubblico e critica. Negli Stati Uniti d’America il film ha incassato 151 milioni di dollari e quasi 300 in tutto il resto del mondo. Il budget iniziale per la produzione si muoveva attorno ai 30 milioni di euro. Solo in Italia l’opera ne ha incassati quasi 8.

La La Land, che cosa vuol dire?

La La Land è un titolo all’apparenza molto semplice, ma dietro nasconde diversi significati intrinsechi. Partiamo dalla sigla che contraddistingue la città di Los Angeles, che spesso viene abbreviata con L.A. Questa rappresenta non solo una parte dell’America, ma è anche simbolo in generale dell’industria cinematografica visto che proprio a Los Angeles c’è Hollywood. Il La del titolo però non sta solo per il nome della città ma anche per uno stato di grande euforia come quella che prende i protagonisti Mia e Sebastian, due grandi sognatori con la testa sempre tra le nuvole.

La La Land, dove è stato girato il film?

Dove è stato girato il film La La Land? È stato lo stesso regista Damien Chazelle ha voluto fortemente come location Los Angeles, sottolineando che c’è qualcosa di veramente poetico nel film visto che è una città popolata da sogni irrealizzabili. Una città che di fatto non sembra nemmeno reale e che ha aiutato a creare l’atmosfera sognante del film. Le riprese del film sono iniziate il 10 agosto del 2015 e si sono svolte per la sua intera durata a Los Angeles. Sono ben 60 i luoghi che compongono il film da South Pasadena a Watts Towers fino a Hermosa Beach.

La La Land, come finisce?

È decisamente interessante il finale di La La Land, ma cosa significa? L’ultimo atto del film sembra portarci verso uno sliding doors che ci porterebbe a chiederci cosa sarebbe successo in un caso o nell’altro. In realtà non si tratta di una porta scorrevole, ma della realizzazione dei sogni dei due protagonisti che riescono a raggiungere i propri incredibili risultati riuscendo a coronare il loro amico. L’aspirante jazzista interpretato da Ryan Gosling e l’attrice alle prime armi di Emma Stone si chiudono in un abbraccio che ci racconta tutto e non ci svela cosa accadrà. Sicuramente è un finale criptico, ma che regala soddisfazione quando iniziano a scorrere i titoli di coda.



