La La Land, storica gaffe:”Vince l’Oscar 2017…”/ Video, il premo va a Moonlight

Il film La La Land diretto da Damien Chazelle e interpretato da Ryan Gosling ed Emma Stone va in onda questa sera, mercoledì 6 novembre, su Rai 1. Parlando della pellicola è impossibile non ricordare la clamorosa gaffe andata in scena sul palcoscenico degli Oscar 2017. Il film ha ricevuto 14 candidature, tra cui quella come Miglior Film. A premiare il film dell’anno è stato chiamato sul palcoscenico Warren Beatty con Faye Dunaway che ha annunciato: “And the Oscar goes to… La La Land!“. Poco dopo l’annuncio gli attori e i produttori della pellicola, diretta da Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone, sono saliti sul palco per ritirare il premio con tanto di discorsi di ringraziamento. Tutto però è stato interrotto quando qualcuno dell’Academy si è accorto che la busta consegnata a Beatty era sbagliata. L’organizzazione, resasi conto dell’errore, è prontamente intervenuta consegnando la busta corretta con il vincitore che, mostrata alle telecamere, portava il nome di Moonlight.

La La Land: la gaffe del Premio Oscar 2017

Gli attori e produttori di La La Land, inizialmente annunciati come vincitori del Premio Oscar al miglior film, hanno dovuto lasciare il palcoscenico per lasciare spazio ai vincitori veri. Tutti credevano fosse uno scherzo, ma alla fine si è rivelato tutto vero. A trionfare nella categoria Miglior Film ai Premi Oscar 2017 è stato Moonlight, film outsider diretto da Barry Jenkins e basato sull’opera teatrale “In Moonlight Black Boys Look Blue” di Tarell Alvin McCraney. Un doppio riconoscimento per la pellicola di Jenkins che, oltre al Premio al Miglior film dell’anno, ha ricevuto anche il premio al miglior attore non protagonista consegnato a Mahershala Ali e alla migliore sceneggiatura non originale. Dopo lo spiacevole episodio la PriceWaterhouseCooper, società che si occupa del conteggio dei voti durante la cerimonia dei Premi Oscar, ha aperto un’inchiesta circa l’annuncio errato durante la proclamazione del miglior film alla serata degli Oscar. Ecco cosa si legge nella nota ufficiale diramata alla stampa dalla società: “Ci scusiamo sinceramente con Moonlight e La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway e tutti i telespettatori per quanto accaduto durante l’annuncio del miglior film. I presentatori hanno ricevuto per errore la busta sbagliata, errore che è stato immediatamente corretto appena scoperto. Stiamo investigando su quanto è accaduto e siamo profondamente dispiaciuti che sia successo“.





