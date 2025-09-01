In cosa è laureato l'amato giornalista e conduttore de La Vita in Diretta?

In pochi riescono a conquistare il pubblico ocn la stessa naturalezza e autorevolezza di Alberto Matano, oggi uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, a tutti gli effetti simbolo di garbo e credibilità giornalistica. Un successo conquistato in anni di gavetta e non certo frutto del caso.

Dietro al volto rassicurante che ogni giorno guida La Vita in Diretta c’è, come è facilmente intubile, un percorso fatto di studio e tanta passione per il settore dell’informazione.

Dalla Calabria a Roma: gli anni della formazione

Nato a Catanzaro nel 1972, Matano ha dimostrato fin da giovane una naturale inclinazione per l’attualità e il mondo delle istituzioni. Dopo il liceo si è trasferito a Roma e si è iscritto all’Università La Sapienza dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Una scelta che rivela la sua attutudine per l’analisi e il rigore, qualità che sarebbero diventate fondamentali per la sua futura carriera giornalistica.

Il percorso universario, però, non è stato che l’inizio. Determinato a trasformare la sua passione in professione, Matano ha superato la selezione per la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia, uno degli istituti più prestigiosi in Italia. È qui che ha affinato le tecniche del mestiere, dall’elaborazione delle notizie alla ricerca delle fonti, fino alla costruzione minuziosa di servizi televisivi.

Conclusi gli studi Matano ha cominciato a lavorare per il giornale Avvenire e successivamente con l’agenzia televisiva Rete News seguendo da vicino la politica a Montecitorio. Un ambiente complesso e competitivo che lo ha messo subito in contatto con i meccanismi del potere.

Nel 1998 è approdato all’ANSA, nella redazione di Bloomberg TV, esperienza che ha arricchito il suo profilo con un respiro internazionale; nel 1999 è diventato giornalista professionista e ha firmato il suo primo contratto in Rai entrando nella squadra di Giornale Radio.

L’approdo al TG1 e il riconoscimento nazionale

Il vero salto di qualità è arrivato nel 2007, quando Gianni Riotta lo ha chiamato al TG1. Qui Matano si è fatto conoscere come cronista politico e, successivamente, come Caposervizio della Redazione Interni. Negli anni è diventato un volto familiare alla conduzione delle principali edizioni del telegiornale e si è gradualmente imposto come una delle figure più rappresentative del giornalismo italiano.

Dal 2019 Matano è alla guida de La Vita in Diretta, inizialmente accanto a Lorella Cuccarini e poi come conduttore unico. È questo il ruolo che gli ha fatto conquistare il cuore del pubblico, che lo apprezza per il suo stile sobrio ma sempre empatico, capace di alternare cronaca e intrattenimento senza perdere l’equilibrio. Una capacità che lo ha reso uno dei punti fermi del pomeriggio di Rai 1.

Accanto alla carriera giornalistica, Matano ha condotto programmi come Sono innocente su Rai 3, dedicato a storie di ingiustizie giudiziarie, e ha partecipato a eventi e premi giornalistici di rilievo. Non sono mancate incursioni in programmi tv come Ballando con le Stelle, in cui ha ricoperto il ruolo di opinionista senza mai perdere la sua cifra professionale.