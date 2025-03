La legge dei più forti, film su Italia 1 diretto da Deon Taylor

Venerdì 7 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il thriller poliziesco dal titolo La legge dei più forti. Si tratta di una produzione statunitense del 2019 diretta da Deon Taylor, conosciuto per avere girato la serie tv horror Nite Tales. La colonna sonora è invece opera di Geoff Zanelli, compositore che ha collaborato con alcuni grandi nomi del settore, come John Powell e Hans Zimmer, nella realizzazione delle musiche di film come L’ultimo samurai, Pearl Harbor e Disturbia.

Una boccata d'aria, Italia 1/ Trama e cast del film con Aldo Baglio solista, oggi 7 marzo 2025

La protagonista è interpretata dall’attrice Naomie Harris, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Tia Dalma nella saga di Pirati dei Caraibi. Al suo fianco l’attore Tyrese Gibson, diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo di Roman Pearce nella saga di Fast & Furious, e l’attore Frank Grillo, noto per la sua interpretazione del villain Crossbones nel Marvel Cinematic Universe.

Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi contro Louis Dassilva/ Scontro di fuoco tra gli amanti diabolici!

Nel cast del film La legge dei più forti anche Mike Colter, Reid Scott, Beau Knapp e Michael Papajohn.

La trama del film La legge dei più forti: una poliziotta in fuga da colleghi corrotti e narcotrafficanti

La legge dei più forti segue la storia di Alicia West, una ex militare che ha passato gli ultimi anni in Afghanistan e che, finalmente, riesce a rientrare negli Stati Uniti, iniziando a lavorare per la sezione narcotici. Durante il suo lavoro, West assiste all’assassinio di uno spacciatore per mano di un altro agente e, per timore che la donna possa testimoniare l’accaduto, viene colpita con un colpo di pistola.

Anticipazioni La Promessa, puntate 8-9 marzo 2025/ Catalina torna a palazzo, Ayala denuncia Martina

La protagonista riesce a sfuggire a questo gruppo di poliziotti corrotti, ma si troverà al centro di un doppio inseguimento, il primo portato avanti dagli agenti corrotti, e il secondo dal capo dei narcotrafficanti, che la ritiene responsabile dell’omicidio.

Tra colpi di scena e sparatorie all’ultimo sangue, West farà tutto il possibile per dimostrare la sua innocenza e rivelare i veri responsabili di questo crimine, in un ultimo faccia a faccia tra lei e l’assassino, in cui solo uno dei due riuscirà ad uscire indenne.