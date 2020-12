La legge del capestro/ Su Rete 4 il film con James Cagney (oggi, 8 dicembre 2020)

La legge del capestro va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, martedì 8 dicembre, alle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1956 dalla Metro-Goldwyn-Mayer la quale si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia del film è stata curata da Robert Wise con soggetto scritto da Michael Blankfort e Jack Schaefer mentre per la sceneggiatura il lavoro è stato eseguito soltanto da Blankfort. Le musiche della colonna sonora sono di Miklos Rozsa, il montaggio è stato realizzato da Ralph E. Winters e nel cast della pellicola spiccano James Cagney, Don Dubbins, Stephen McNally, Irene Papas, Vic Morrow, James Griffith e James Bell.

La legge del capestro, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La legge del capestro. Siamo nello Stato della Pennsylvania nel corso del selvaggio West quando un giovane uomo di nome Steve Miller sta cavalcando per raggiungere una valle del Wyoming. Durante la sua cavalcata assiste ad un evento traumatico, ad una sparatoria tra un uomo che brandisce un fucile e altri due invece con la pistola. L’uomo con il fucile nonostante sia in inferiorità numerica, riesce ad avere la meglio e mettere in fuga i due avversari. Steve, interessato dalla situazione si avvicina all’uomo e conosce Jeremy ossia il proprietario della Valle che, oltre ad essere piuttosto orgoglioso, è anche molto abile nell’allevare i cavalli.

Il motivo per il quale non si separa mai dal suo fucile è che deve difendere con l’utilizzo della forza il suo allevamento e quindi tutte le sue proprietà. Steve avendo notato un piccolo ferimento dell’uomo e soprattutto che quest’ultimo non dispone di un cavallo, decide di accompagnarlo e di aiutarlo per raggiungere il suo ranch.

Qui farà la conoscenza di una bella donna di nome Jocasta la quale è da sempre legata a Jeremy per una situazione di affetto, ma anche di riconoscenza, perché le ha permesso di vivere in maniera adeguata. Agli ordini dello stesso Steve, ci sono alcuni cowboy tra cui l’agente McNulty il quale in seguito viene cacciato via in virtù del fatto che abbia tentato di molestare la donna del capo. Arrabbiato come non mai il cowboy decide di unirsi ai ladri di cavalli per vendicarsi. Inoltre, il carattere sempre aspro da parte di Jeremy finisce per avvicinare la donna al giovane Steve i quali si rendono conto che al suo fianco non possono avere una vita felice.

I due, oltre ad essere ormai piuttosto intimi decidono di mettere in essere una fuga. Tuttavia, nel momento in cui stanno per abbandonare il ranch, la donna si rende conto che comunque sotto la dura scorza del suo compagno c’è comunque un uomo capace di amare. A questo punto si renderà conto di essere ancora molto innamorata di lui per cui lascia Steve e rimane al ranch. Il giovane ragazzo decide quindi di riprendere il proprio cammino seppur abbia patito una dura delusione d’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA