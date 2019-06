La legge del fucile/ Su Rete 4 il film con Fred MacMurray (oggi, 16 giugno 2019)

La legge del fucile va in onda oggi, 16 giugno 2019, su Rete 4 a partire dalle ore 17.00. Si tratta di un film western prodotto nel 1958 negli Stati Uniti d’America, da Gordon Kay, diretto da Harry Keller. Con Fred MacMurray, Joan Weldon, John Ericson, Robert Middleton, Marie Windsor, Edgar Buchanan, Eduard Franz, Skip Homeier, Peggy Converse e Robert Foulk. Questo film è un adattamento cinematografico del romanzo Law of the Trigger, scritto nel 1956 da Clifton Adams. La legge del fucile si ispira però anche a un racconto, dal titolo Raiders Die Hard, risalente al 1953 e scritto da John M. Cunningham.

La legge del fucile la trama

Con La legge del fucile gli spettatori si trovano catapultati in un duro Far West, dove la giustizia è costantemente minacciata dai criminali. Il film parla proprio di questo. Un uomo, fratello di alcuni banditi da tutti temuti, viene condannato a morte da un giudice imparziale e volenteroso di portare un po’ di giustizia nel mondo. Ma non tutti riescono ad essere fedeli a ciò che è giusto. Lo sceriffo, timoroso delle rappresaglie dei fratelli dell’uomo condannato, si oppone duramente alla decisione del giudice, diventandogli nemico.

