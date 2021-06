La legge del fucile/ Su Rete 4 il film con Fred MacMurray (oggi, 27 giugno 2021)

La legge del fucile andràin onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, domenica 27 giugno, alle ore 17.10. Si tratta di un film western del 1958 diretto da Harry Keller (L’animale femmina, Apache in agguato, Il sole nella stanza) ed interpretato da Fred MacMurray (Un professore fra le nuvole, La fiamma del peccato, L’appartamento), Joan Weldon (L’invasore bianco, L’uomo della legge, L’assedio di fuoco), Marie Windsor (Le jene di Chicago, Inferno di fuoco, Le forze del male) e John Ericson (Rapsodia, Giorno Maledetto, Teresa). La sceneggiatura del film è liberamente tratta dal romanzo Law of the Trigger di Clifton Adams, con diversi elementi presi dal racconto breve Raiders Die Hard di John M. Cunningham.

La legge del fucile, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama de La legge del fucile. Il giudice James Scott (Fred MacMurray) ha condannato a morte per omicidio il giovane Rudy Hayes (Christopher Dark), un criminale di una banda locale. Charlie Hayes (Robert Middleton), padre del condannato, è però deciso a salvare la vita del figlio. Con i fratelli del condannato, anch’essi criminali, minaccia di vendetta e violenze l’intero paese. Il giudice Scott non vuole lasciarsi intimorire dai ricatti della famiglia di banditi e decide di eseguire comunque la condanna. Contro di lui si schiera però lo sceriffo locale (John Erickson), preoccupato per le possibili ricadute di tale gesto. L’uomo infatti teme la reazione della famiglia Hayes e intende salvare il criminale condannato piuttosto che sfidarne il padre.

