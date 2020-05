La legge del fucile/ Su Rete 4 il film western con Fred MacMurray (17 maggio 2020)

Pubblicità

La legge del fucile va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle ore 17:10. La pellicola è stata realizzata nel 1958 degli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Universal International Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione. La regia è stata curata da Harry Keller, il soggetto è stato scritto da John M. Cunnigham e la sceneggiatura porta la firma di Lawrence Roman. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans J. Salter, il montaggio è stato realizzato da Sherman Todd e nel cast sono presenti Fred MacMurray, Joan Weldon, John Ericson, Robert Middleton, Edgar Buchann e Eduard Franz.

La legge del fucile, la trama del film

Ecco la trama de La legge del fucile. In una piccola cittadina del vecchio selvaggio West 4 fuorilegge che appartengono tutti alla medesima famiglia decidono di imporre il proprio volere. Non sono nativi della cittadina ma vogliono in qualche modo influenzarne le decisioni soprattutto per quanto riguarda l’ambito legislativo. Infatti il vero motivo del loro viaggio è legato alla condanna a morte che ha colpito un membro della stessa famiglia. In realtà è ancora in atto il processo per decidere se condannarlo o meno a morte ma ci sono già diversi indizi che sembrano lasciar presagire il peggio. I quattro sono pronti ad ogni genere di azione pur di evitare la morte del loro amato parente anche quella di uccidere i vari tutori della legge presenti nella zona.

Non a caso decidono di indirizzare le proprie intenzioni al locale sceriffo e soprattutto ai vari componenti della giuria anche il giudice Jim Scott che è stato incaricato di occuparsi della vicenda in tempi ristretti. Oltre ai malviventi iniziano a terrorizzare tutti i cittadini facendo sfregi di ogni genere in quanto dovrebbero permettere di assicurare l’assoluzione per il loro congiunto. Infatti gran parte dei cittadini sono ormai piegati al volere dei quattro fuorilegge ed anzi portano avanti un azione di convincimento anche per lo sceriffo che invece non vuole assolutamente piegarsi alla cosiddetta legge del fucile. In questa vicenda darà tutto il proprio supporto il giudice incaricato di occuparsi del processo anche perché è innamorato della sorella dello sceriffo. Insomma, i due tutori della legge dovranno fronteggiare i pericolosi banditi ed in particolar modo per proteggere l’intera cittadina dalle loro minacce non permettendo così loro di portare in salvo il componente della loro famiglia.



