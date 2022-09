La legge del più forte/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford e Shirley MacLaine

La legge del più forte, film di Rete 4 diretto da William Bowers

La legge del più forte animerà oggi, domenica 11 settembre, il pomeriggio dalle ore 17.00 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1958 da Edmund Grangiers e diretto da William Bowers il quale si è occupato anche della sceneggiatura della pellicola.

Tra gli attori principali sono da annoverare i contributi del celebre Glenn Ford, Shirley MacLaine, Leslie Nielsen e Pernell Roberts. Glenn Ford è stato più volte diretto da William Bowers ma raramente in tono ironico come all’interno di questa pellicola. Il film rappresenta anche la prima collaborazione tra l’attore e Shirley MacLaine; quest’ultima ai tempi era ancora un’attrice emergente ma pronta però a consacrarsi in poco tempo.

La legge del più forte, la trama del film

La storia de La legge del più forte si articola negli Stati Uniti d’America, precisamente nel 1880. Il protagonista delle vicende è un uomo di nome Jason Sweet appassionato del gioco d’azzardo. Proprio grazie ad una fortunata vincita a poker riesce a mettere le mani su di un numero ingente di pecore per le quali inizialmente fatica a trovare una collocazione. Dopo alcune ricerche scopre una cittadina sprovvista di tale allevamento decidendo così di stabilirsi proprio in quella località. Una volta arrivato sul posto viene subito notato dalle donne del posto, in particolare da Dell Payton.

La donna è affascinata da Jason ma la situazione presto sfugge di mano ad entrambi. Infatti, il compagno di Dell era tra più venerati e rispettato della città; Steven Bedford. Dopo poco quest’ultimo si rende conto della situazione e decide di affrontare a muso duro lo straniero al fine di ristabilire le gerarchie. Alla vista dell’uomo però, Steven si rende conto che Sweet poteva realmente essere una minaccia per la sua fama costruita nel tempo.

Nello specifico, i due erano vecchie conoscenze e Jason era a conoscenza della vera identità del fidanzato di Dell. In Texas infatti era conosciuto con il nome di Johnny Beldsoe. Da questo momento in poi Steven cercherà in tutti modi di portare la popolazione in suo favore convincendola a mandare via Il forestiero.

Dal canto suo Sweet cerca di far luce sulla reale identità dell’uomo senza però scendere nei particolari. Il colonnello a questo punto si vede costretto ad assoldare un noto pistolero nel tentativo di porre fine al rischio di veder crollare il cumulo di menzogne che avevano costruito la sua fama. Alla fine del duro confronto è proprio Jason a trionfare, mettendo fuori gioco sia il mitomane Bedford che i suoi scagnozzi. Nel finale il vincitore decide di privarsi delle sue pecore per dedicarsi in compagnia di Dell Payton ad una fattoria di bovini.











