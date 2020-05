La legge del più forte/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford (oggi, 10 maggio 2020)

Pubblicità

Il film La legge del più forte andrà in onda domenica 10 maggio nel primo pomeriggio, alle ore 17 su Rete 4. Si tratta di una pellicola di genere western girata da George Marshall nel lontano 1958. I protagonisti di quest’opera sono Glenn Ford nei panni di Jason Sweet e la giovanissima Shirley MacLaine che interpreta Dell Payton, l’attrice era già conosciuta dal pubblico per aver interpretato numerose commedie di successo. Presenti anche Leslie Nielsen nel colonnello Stephen Bedford e Mickey Shaughnessy in Jumbo McCall, l’allora attore emergente Edgar Buchanan che interpretava il giovane Milt Masters. Il titolo originale dell’opera è The Sheepman, stravolto poi in italiano, le musiche sono state seguite dal famoso Jeff Alexander.

La legge del più forte, la trama del film

La legge del più forte è ambientato nel 1880, precisamente negli Stati Uniti, il protagonista Jason Sweet, dopo aver vinto a poker un gregge di pecore, decide di trasportarlo nel west del paese, conscio che un allevamento differente dalla maggioranza di quelli presenti gli avrebbe portato fortuna. Nel west infatti venivano allevate solo sterminate mandrie di bovini. Sweet conscio che i nuovi arrivati non sono mai men visti, inizia subito a farsi conoscere e spaventare il resto della popolazione della piccola cittadina con le sue abilità di pistolero e picchiatore, mettendo in chiaro che difficilmente si farà mettere i piedi in testa da qualcuno. La bella Del Payton è la prima a rimanere attratta dalla esuberante bellezza del nuovo arrivato che non attira le gioie e le simpatie del colonnello e suo fidanzato Steven Bedford. I due in realtà si conoscono fin da piccoli, quando l’amato colonnello era in realtà un’altra persona. L’uomo capisce subito che Sweet sarà un grosso problema non solo per la sua relazione, inizia così a studiare un piano per farlo fuori. Il colonnello prova a convincere la cittadina che l’uomo delle pecore è più pericoloso di quanto sembra e quasi ci riesce, ma Sweet insinua dei dubbi sul giro di menzogne costruito negli anni dal colonnello che mette qualche dubbio. L’uomo si trova così costretto a chiamare un abile pistolero per farlo fuori, un uomo con cui Sweet aveva già un conto aperto. Dell aiuta l’uomo di cui si è perdutamente innamorata nell’ultimo periodo e i due riescono a togliere di mezzo il colonnello e l’uomo chiamato per assassinarlo. Dell e Sweet dopo aver venduto il gregge si apprestano a passare la loro vita nella nuova fattoria che condurranno insieme allevando bovini.



