La legge del signore L’uomo senza fucile/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper

La legge del signore L’uomo senza fucile, film di Rete 4 diretto da William Wyler

La legge del signore L’uomo senza fucile va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 11 febbraio, a partire dalle ore 15.40. È tratto liberamente da un romanzo scritto da Jessamyn West, con la sceneggiatura di Michael Wilson, la distribuzione in Italia da parte della Metro-Goldwyn-Mayer, le musiche di Dimitri Tiomkin e i costumi di Dorothy Jeakins. Alla regia ecco il celebre William Wyler, vincitore di ben tre Oscar come miglior regista per La signora Miniver, I migliori anni della nostra vita e Ben-Hur e di un’ulteriore statuetta alla memoria.

Protagonista è la star di Hollywood Gary Cooper, a sua volta vincitore di tre Oscar grazie a Il sergente York, Mezzogiorno di fuoco e un terzo onorario. Viene affiancato da Dorothy McGuire, candidata anche a lei all’ambito premio nel 1948 per Barriera invisibile. Il cast viene arricchito da Anthony Perkins, Robert Middleton, Phyllis Love e Peter Mark Richman.

La legge del signore L’uomo senza fucile, la trama del film: la guerra di Secessione

La trama de La legge del signore L’uomo senza fucile è ambientata all’epoca della guerra di Secessione. Protagonista è una famiglia quacchera con papà agricoltore, mamma austera, figlio maggiore che vuole salvare la famiglia dalle guerre, figlia sognatrice e figlio minore sempre in lotta contro un’oca. Un ufficiale dell’Unione entra in chiesa durante una funzione religiosa con l’obiettivo di far combattere i quaccheri contro l’esercito incombente, ma loro non ne hanno alcuna intenzione. I confederati distruggono le fattorie e Giosuè, il figlio maggiore, si arruola contro i voleri della sua stessa famiglia. Si rende conto che uccidere altri esseri umani è pressoché impossibile e suo padre Giona va a cercarlo, avendo paura per la sua incolumità.

La moglie Eliza, rimasta a casa con gli altri due figli Martha e Azaria, offre da mangiare ai soldati e contribuisce a farli comportare con gentilezza. La situazione degenera quando un milite insegue l’oca di famiglia con l’obiettivo di nutrirsene. Eliza vuole colpirlo con una scopa, ma per fortuna la contesa finisce in quel momento senza alcuno sviluppo. Giosuè viene ritrovato dal padre ed è solo ferito. La famiglia quacchera può così riprendere la sua normale attività.



