La legge del Signore/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper (oggi, 27 dicembre)

La legge del Signore (Friendly Persuasion, 1956) andrà in onda su Rete 4 alle 15.40 oggi domenica 27 dicembre. Il film è diretto da William Wyler, regista tedesco, che, nel corso della seconda guerra mondiale, fu definito come un regista di guerra. Ben-Hur (1959) è il suo film di maggior successo. La legge del Signore ha vinto la Palma d’oro come miglior film al 10º Festival di Cannes ed è ispirato al romanzo The Friendly Persuasion di Jessamyn. Le musiche sono curate da Dimitri Tiomkin, musicista, pianista e compositore russo.

Nel corso della carriera ha realizzato le colonne sonore di circa 140 film e ha vinto tre Oscar, per Mezzogiorno di fuoco (Fred Zinnemann, 1952), Prigionieri del cielo (William A. Wellman, 1954) e Il vecchio e il mare (John Sturges, 1958). Oltre ad aver ricevuto diverse nomination, La legge del Signore ha ottenuto nel 1956 il National Board of Review Award a Dorothy McGuire come migliore attrice protagonista.

La legge del Signore, la trama del film

Il western La legge del Signore è ambientato durante la guerra di Secessione, nel sud dell’Indiana. La famiglia quacchera Birdwell conduce una normale esistenza: il padre Giona (Gary Cooper) è un agricoltore, la moglie Eliza (Dorothy McGuire) è una fervente quacchera, il figlio maggiore Giosuè (Anthony Perkins) è diviso tra i precetti religiosi e la voglia di difendere la sua famiglia dal pericolo incombente.

Infine, i figli più piccoli, Martha e Azaria sono rispettivamente una romantica sognatrice e una piccola peste. Un giorno, mentre sono in chiesa, un ufficiale dell’Unione cerca di convincere gli uomini della comunità quacchera a combattere. Loro però si rifiutano. Tuttavia, quando diverse fattorie vengono attaccate e distrutte dai nemici, Giosuè decide di arruolarsi. Il padre, preoccupato, va a cercarlo. Come andrà a finire?

