La leggenda di Al John e Jack/ Video su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

La leggenda di Al John e Jack va in onda oggi, giovedì 4 giugno, su Italia 1 a partire dalle ore 23:30. Si tratta di un film italiano realizzato nel 2002 dalla casa cinematografica Medusa Film che si è occupata anche della distribuzione nei botteghini. La regia è stata curata dai tre principali protagonisti ossia Aldo Giovanni e Giacomo in collaborazione con Massimo Venier. I quattro Inoltre con il supporto di Paolo Cananzi e Walter Fontana si sono occupati anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Arnaldo Catinari con montaggio di Claudio Cormio mentre le musiche della colonna sonora solo di Andrea Guerra. Cast oltre ai tre principali protagonisti ci sono anche Aldo Maccione, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Ivano Marescotti e Paolo dell’Orto.

La leggenda di Al John e Jack, la trama del film

In La leggenda di Al John e Jack ci troviamo Negli anni cinquanta nella città di New York dove a dettare legge non sono le organizzazioni governative bensì i potenti boss malavitosi. In particolare un boss di origini italiane decide di mettere sul proprio libro paga tre gangster piuttosto eccentrici ai quali assegna immediatamente un importante e delicato compito ossia quello di uccidere un boss concorrente che da alcuni mesi sta cercando di intralciare i suoi loschi traffici. I gangster decidono di accettare la proposta e quindi di collaborare con il pericoloso boss per estromettere la sua concorrenza. I tre si sono preparati a lungo per occuparsi di ogni genere di esigenza in ambito criminale ma evidentemente commettono in diverse occasioni diversi errori che gioco forza compromettono la bontà dell’operazione stessa. Nel caso specifico quella che dovrebbe essere la mente dei tre in ragione di un piccolo colpo in testa perde completamente la memoria e non riesce a ricordare il nome preciso del boss da eliminare.

Avendo timore di recarsi nuovamente da loro datore di lavoro per richiedere conferma sul nome del boss, decidono di cercare la soluzione più idonea e soprattutto si fidano della loro mente che asserisce di essersi ricordato alla perfezione il boss da uccidere. In maniera del tutto rocambolesca i tre riescono ad uccidere il boss ma tuttavia si dimostrerà essere la persona sbagliata. A questo punto temendo le ire del proprio datore di lavoro decidono di scomparire e di nascondersi in quello che vedono come un luogo sicuro. In realtà il potente gangster riuscirà a trovarvi per cui per i tre non ci sarà altra speranze non quella di occuparsi di un’altra vicenda che prevede invece la protezione da offrire ad una persona molto cara al boss. Ovviamente anche in questo genere di missione in tre dovranno fare i conti con una serie di situazioni sfortunate assolutamente imprevedibili che prenderanno ancora una volta il tutto estremamente complicato.

