La leggenda di Al, John & Jack/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

La leggenda di Al, John & Jack, film su Italia 1 diretto da Massimo Venier

La leggenda di Al, John e Jack è un film del 2002 di genere commedia, noir e gangster, che andrà in onda su Italia 1 alle 23.35 il giorno 1 gennaio. Il film è stato diretto dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo e da Massimo Venier, e prodotto da Paolo Guerra per la casa di distribuzione Medusa Distribuzione.

La sceneggiatura e la scenografia del film La leggenda di Al, John e Jack sono state curate rispettivamente da Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier, Paolo Cananzi, Walter Fontana, Gian Maria Cau, Eleonora Ponzoni e da Dina Varano. La fotografia e il montaggio sono stati affidati ad Arnaldo Catinari e a Claudio Cormio, mentre gli effetti speciali a Neil Ruddy. Tra i personaggi principali del cast ci sono Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Aldo Maccione, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Ivano Marescotti, Paolo Dell’Orto, Marco Beretta, Giovanni Cacioppo, Frank Crudele, Enzo Castelluccio, Giorgio Centamore, Thomas Daniel, Lucia Guzzardi, Vinny Pecora, Natalia Robbins e Yawe Davis.

La leggenda di Al, John & Jack: la trama del film

A New York nel 1959 i gangster Al, John e Jack stanno guardando un film in macchina nello stesso drive-in in cui è presente Sam Genovese, uno dei più spietati boss mafiosi. Questo sta per uccidere un uomo, ma nel mentre ha un incidente con un pezzo di pollo a causa del quale rischia di soffocare. L’uomo lo aiuta e il boss decide di risparmiargli la vita, intanto Al mentre sta registrando tutto quanto subisce una scossa elettrica, che gli fa perdere la memoria. Gli amici cercano di fargli ricordare chi è e la vicenda, ma si rivela incapace di usare un’arma. I tre mafiosi falliscono quasi tutti gli incarichi commissionati, uccidendo anche un barbiere per errore. Genovese commissiona loro di portare la sua anziana zia a visitare la città, ma Jack le spara erroneamente, uccidendola.

I tre si nascondono presso il fratello omosessuale di Al, che è innamorato di John, mentre sviluppano una strategia per salvarsi dal boss. Mentre viene attuato il piano, Al apprende da una notizia televisiva del rapimento di un giovane affetto da una malattia che gli dà un’amnesia quando si addormenta. Scopre di essere proprio lui, e in realtà John e Jack sono due fratelli truffatori che hanno inscenato la rapina del giovane per nasconderlo nella stanza del boss per incolparlo del finto sequestro. In seguito la polizia non trova Al nell’armadio, ma starà al piano dei suoi veri rapitori accusando il boss. Al perdona i due e torna alla sua vita normale, ma anni dopo verrà nuovamente rapito dai due per sfidare un pugile professionista.











