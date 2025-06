La lista dei miei desideri è un film di Adam Brooks che ripropone la trama dell’omonimo romanzo di Nelson Spielman: si tratta di una pellicola che poggia molto sulla sorpresa cercando di creare situazioni divergenti dal buon senso comune.

Del resto il punto di partenza di tutta la trama è il testamento che Elisabeth (Connie Britton) lascia ai figli e nel quale mentre tutto è normale per Lucas e per Julian, non è così per Alex (Sofia Carson), che per ottenere l’eredità deve realizzare la lista dei desideri che aveva compilato quando era piccola.

È Brad (Kyle Allen) a consegnare ad Alex questa lista e a doversi per primo confrontare con la reazione furibonda di Alex che si aspettava tutt’altro da sua madre che non questa sorta di gioco per ottenere chissà quale risultato. Alex, però, dopo il primo rifiuto decide di stare alla richiesta perché comunque viene da una persona di cui lei si è sempre fidata e che le ha lasciato dei dvd che può vedere dopo ogni desiderio realizzato, cosa che la incuriosisce molto tanto che la prima volta che vede la madre in dvd le sembra di averla vicina e capace di cogliere quello che in quel momento sta pensando.

Ed è quel primo dvd a essere decisivo: la madre dice ad Alex di aver trovato quella lista e comincia a leggerla, vi è scritto di voler aiutare le persone, di voler diventare una brava insegnante, di guidare e di tatuarsi, di trovare il vero amore. Sono desideri di una tredicenne e Alex commenta così, ma la madre, come se avesse sentito, ribatte che vuole che lei viva al massimo, che realizzi quei desideri perché ora è finita in un buco, ovvero si è adattata a un tipo di vita al di sotto dei suoi desideri, tant’è vero che all’insegnamento ha preferito un lavoro sicuro nell’azienda di famiglia, alla ricerca dell’amore vero l’accontentarsi di un uomo che non ama.

Così Alex capisce che sua madre non le ha proposto uno stupido gioco, ma la vuole sfidare a ritrovare i suoi veri desideri e a cercare di realizzarli. Elisabeth è una madre vera, che non vuole che la figlia si butti via, anzi vuole che ascolti il suo cuore e tenga il suo livello più alto, quello del desiderio.

Alex inizia allora il percorso chiesto dalla madre e a ogni desiderio che realizza – per cui lo spunta dalla lista – vi è un nuovo dvd in cui la madre la spinge ad un ulteriore passo. Emerge il vero senso dell’eredità che non è qualcosa che viene dato, ma la consegna di un compito nella vita che passo dopo passo diventa evidente: che cosa vuole Elisabeth? Che Alex ritrovi se stessa!

Questo è il senso de La lista dei miei desideri e il suo fascino: Alex provocata dalla madre si mette alla ricerca di se stessa, capisce che si era fatta una vita in cui aveva spento ogni desiderio, ritrovarli significa tornare a vivere al massimo. La lista dei miei desideri è un film che chiede a tutti di ascoltare i desideri perché sono la via per essere se stessi veramente!

