Quali supermercati resteranno aperti il 1° maggio 2025, Festa dei Lavoratori? Ecco dove fare la spesa, l’elenco completo da conoscere.

Il 1° maggio,, tradizionalmente dedicato alla Festa dei Lavoratori, rappresenta per molti italiani una giornata di riposo, celebrazioni e riflessioni sul mondo del lavoro. Come spesso accade, però, nei giorni festivi, sorge puntuale una domanda pratica: dove si può fare la spesa in questa giornata di festa? Una domanda più che lecita, dato che l’Italia non si ferma mai completamente, nemmeno nelle ricorrenze più sentite.

L’apertura dei supermercati segue una logica frammentata, tra autonomia regionali, decisioni aziendali e valutazioni locali. Anche quest’anno, 2025, il panorama delle aperture per il 1° maggio si presenta disomogeneo. Ancune catene manterranno attivi i loro punti vendita, magari con orari ridotti, mentre altre hanno optato per la chiusura totale, a sottolineare il valore simbolico della giornata.

Supermercati aperti il 1° maggio: cosa occorre sapere

Molti gruppi della grande distribuzione hanno deciso di tenere aperti i punti vendita, anche se spesso solo al mattino. Ecco una panoramica aggiornata delle principali catene operative durante la Festa dei Lavoratori:

Aldi : diversi punti vendita rimarranno aperti con orari flessibili variabili. Per sicurezza è consigliabile controllare sul sito o sull’app di riferimento.

: diversi punti vendita rimarranno aperti con orari flessibili variabili. Per sicurezza è consigliabile controllare sul sito o sull’app di riferimento. Bennet : molte sedi accoglieranno i clienti anche il 1° maggio. L’app ufficiale “Bennet Spesa Online” offre tutte le informazioni necessarie, punto per punto.

: molte sedi accoglieranno i clienti anche il 1° maggio. L’app ufficiale “Bennet Spesa Online” offre tutte le informazioni necessarie, punto per punto. Carrefour: apertura garantita in molte località, ma gli orari variano di zona in zona. Il sito ufficiale resta lo strumenti ideale per ottenere conferme.

Conad : ogni punto vendita decide in autonomia. In molte città saranno attivi anche se con orari ridotti. La sezione “Trova negozio” del sito è fondametale per orientarsi.

: ogni punto vendita decide in autonomia. In molte città saranno attivi anche se con orari ridotti. La sezione “Trova negozio” del sito è fondametale per orientarsi. Crai : anche in questo caso la decisione è affidata ai singoli esercenti. Alcuni saranno aperti, altri chiusi. Nel dubbio, sempre meglio controllare online.

: anche in questo caso la decisione è affidata ai singoli esercenti. Alcuni saranno aperti, altri chiusi. Nel dubbio, sempre meglio controllare online. Despar : alcuni punti vendita saranno attivi ma l’orario può cambiare. Il sito della catena permette, comunque, una rapida verifica.

: alcuni punti vendita saranno attivi ma l’orario può cambiare. Il sito della catena permette, comunque, una rapida verifica. Famila : la maggior parte dei negozi prevede un’apertura strordinaria con molte sedi disponibili almeno per metà giornata. Tutti i dettagli sono online.

: la maggior parte dei negozi prevede un’apertura strordinaria con molte sedi disponibili almeno per metà giornata. Tutti i dettagli sono online. Il Gigante : quasi tutti i punti vendita della catena saranno eccezionalmente aperti, trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale.

: quasi tutti i punti vendita della catena saranno eccezionalmente aperti, trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale. Iper : non tutti i punti vendita saranno aperti ma ancuni sì. Meglio, per sicurezza, contattare il punto vendita o controllare online.

: non tutti i punti vendita saranno aperti ma ancuni sì. Meglio, per sicurezza, contattare il punto vendita o controllare online. Lidl : gli orari variano a seconda del comune. Con la sezione “Trova negozio” sul sito ufficiale è possibile controllare la situazione sul proprio territorio.

: gli orari variano a seconda del comune. Con la sezione “Trova negozio” sul sito ufficiale è possibile controllare la situazione sul proprio territorio. MD : molti punti vendita rimarranno aperti ma con orari ridotti.

: molti punti vendita rimarranno aperti ma con orari ridotti. Pam Panorama : i clienti possono contare sull’apertura di vari negozi, ma è sempre bene informarsi in anticipo per evitare brutte sorprese.

: i clienti possono contare sull’apertura di vari negozi, ma è sempre bene informarsi in anticipo per evitare brutte sorprese. Unes e U2: alcuni punti vendita saranno aperti, altri chiusi o in attività solo per metà giornata.

Resteranno invece chiusi al pubblico i supermercati Coop, in linea con i valori storici legati al lavoro e alla dignità del lavoratore, e Esselunga, che manterrà chiusi tutti i punti vendità in segno di rispetto per la festività.

