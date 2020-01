La lista di Natale/ Su Canale 5 il film con Beth Broderick (oggi, 2 gennaio 2020)

La lista di Natale andrà in onda giovedì 2 gennaio su Canale 5 nel primo pomeriggio alle 16.45. Il film girato nel 2014 negli Stati Uniti col titolo originale di A perfect Christmas list è una pellicola adatta alle famiglia appartenente al genere commedia/famiglia/romantico. La pellicola è stata diretta da Fred Olen Ray e tra gli attori ci sono voli noti tra cui Beth Broderick attrice statunitense che ha raggiunto il successo recitando nella serie tv Sabrina Vita da strega. Ulteriori interpreti sono Ellen Hollman, Richard Karn, Marion Ross ( la donna è conosciuta al grande pubblico per essere una delle protagoniste di Happy Days, la serie tv più famosa di sempre), Nicole I. Butler. Le musiche sono state curate da Christopher Roth e Matthew Janszen e richiamano delle melodie natalizie classiche in tutto il mondo.

La lista di Natale, la trama del film

La lista di Natale segue la storia della bella Sara una scrittrice di successo che prepara libri per bambini e ne crea le illustrazioni. Se lavorativamente parlando la vita di Sara è perfetta, sono i rapporti con la madre e dunque la sua vita privata e familiare a non andare bene. Stanca infatti delle continue diatribe quotidiane e i battibecchi continui in famiglia Sara si allontana andando a vivere da sola. Con l’approssimarsi del Natale i rapporti tra le due donne non sono migliorate ma un evento speciale le farà riunire. Mentre scendeva dalle scale infatti nonna Evie si è slogata una famiglia e per questo motivo il padre di Sara la chiama chiedendole di prendersi una pausa e trascorrere del tempo in famiglia data la situazione particolare.

Ad addolcire la vacanza di Sara ci sarà Aaron il bel dottore coetaneo della giovane che segue la riabilitazione della nonna. Una piccola incomprensione sulla salute della nonna riunirà tutta la famiglia e mamma e figlia saranno costrette a passare molto tempo insieme. Evie propone infatti una lista di attività da fare insieme durante le vacanze come suo ultimo desiderio e le donne non possono che acconsentire. Complice lo spirito natalizio e il pensiero che questo possa essere l’ultimo Natale per la nonna, le attività da fare non appaiono così pesanti, al contrario riescono a far divertire moltissimo mamma e figlia che si godono il tempo senza rivangare i vecchi dissidi per l’abbandono di Sara degli studi letterari cui la mamma teneva molto.

Dopo varie peripezie, moltissime avventure e numerosi chiarimenti le cose sembrano andare per il verso giusto, Sara non vorrà più lasciare la città per rimanere in compagnia della famiglia e del suo bel dottore.



