Selvaggia Lucarelli e il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli è pronta a sposare dopo anni di vita insieme il compagno Lorenzo Biagiarelli. Ad annunciarlo e a fare la proposta è stata lei stessa come ha raccontato ai microfoni di Hot Ones, programma televisivo trasmesso in streaming e condotto da Alessandro Cattelan. “Gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa, dove potremmo fare una festa incredibile a tema, con la pizzica, i taralli, Albano, Emma, I Negramaro. Potremmo chiudere tutto il Paese e fare una grande festa… altro che i compleanni di Madonna in Puglia! E pare che questa volta mi abbia detto di si!“, ha scherzato la giornalista.

Selvaggia Lucarelli sposa Lorenzo Biagiarelli/ "Il matrimonio potrebbe essere in Puglia"

Il racconto della Lucarelli è diventato così virale e della notizia del matrimonio tra la giornalista e Biagiarelli ne ha parlato anche Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta trasmessa il 4 aprile. Tra gli ospiti c’era anche Alba Parietti che ha commentato il tutto con una battuta.

La battuta di Alba Parietti e la reazione di Selvaggia Lucarelli

Dopo aver annunciato il matrimonio di Selvaggia Lucarelli, Alberto Matano ha chiesto ad Alba Parietti se le andava di fare gli auguri alla futura sposa. “Devo fare gli auguri? Ok, allora, faccio tantissimi auguri a Lorenzo. E perché essendo più giovane di lei, lui prenderà la pensione di reversibilità che è una cosa molto interessante. Un qualcosa di interscambiabile. A parte tutto auguri, io non odio nessuno“, sono state le parole della Parietti.

Selvaggia Lucarelli prosciolta: non diffamò Fedez chiamandolo 'bimbominkia'/ "Passo la vita a difendermi"

Su X, un utente ha condiviso le parole della Parietti e, taggando Selvaggia Lucarelli, ha scritto: “Ti può anche stare sul cavolo Selvaggia Lucarelli ma la battuta della Parietti sulla pensione di reversibilità è squallida“. La reazione di Selvaggia non è tardata ad arrivare e la giornalista ha risposto con un secco “squallida”.