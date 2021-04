La luce fredda del giorno/ Video, su Italia 1 il film con Bruce Willis (15 aprile)

La luce fredda del giorno andrà in onda oggi, giovedì 15 aprile, su Italia 1 a partiredalle ore 21.20. The Cold Light of Day è un film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri, regista e sceneggiatore francese. El Mechri, dopo una lunga gavetta, nel 2005 gira il primo lungometraggio Virgil e Stand Up!. Nel 2008 ottiene ottimo riscontri da parte della critica grazie al film JCVD, sulla storia di Jean-Claude Van Damme, presentato al Festival di Cannes e al Toronto Film Festival. La sceneggiatura è di Scott Wiper e John Petro, le musiche sono composte da Lucas Vidal, compositore spagnolo di colonne sonore cinematografiche.

Nel 2011 ottiene un notevole successo con la soundtrack di Bed Time, a cui seguiranno altri progetti come The Raven e la saga Fast and Furious.

La luce fredda del giorno, la trama del film

La luce fredda del giorno racconta le vicende di un affarista di Wall Street, Will Shaw (Henry Cavill). Per staccare dalla frenetica vita lavorativa e dai problemi economici, decide di raggiungere in Spagna igenitori Martin Shaw (Bruce Willis) e Jean Carrack (Sigourney Weaver) e il fratello. Qui lo aspetta una vacanza in barca lungo la Costa Brava. Mentre è in mezzo al mare, lungo una traversata, viene contattato di continuo da telefonate di lavoro. Decide quindi di allontanarsi dalla barca per staccare la spina, ma non appena ritorna, la famiglia è scomparsa. Pare che i suoi cari siano stati rapiti da un gruppo di terroristi e agenti dei servizi segreti. Come andrà a finire?

