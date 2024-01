La lunga notte – La caduta del Duce/ Anticipazioni 29 gennaio 2024: Grandi vuole destituire Mussolini

La lunga notte – La caduta del Duce: la nuova fiction di Rai 1

Al via La lunga notte – La caduta del Duce, la nuova fiction di Rai 1 in onda dal 29 gennaio 2024. Coprodotto da Rai Fiction e Eliseo Entertainment, e prodotto da Luca Barbareschi, è un ambizioso progetto che, attraverso storia e finzione, racconta uno dei momenti cruciali della nostra Italia. Composta da tre puntate (per sei episodi totali), La lunga notte – La caduta del Duce si concentra sulle vicende che si svolsero nell’arco di tre settimane e che precedono la caduta del regime fascista in Italia, quindi nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943. Benito Mussolini (nato nel 1883 e morto nel 1945), era il Duce al potere da 20 anni. Al termine della seduta del Gran Consiglio, venne destituito e fatto arrestare. La fiction ci racconta cosa accadde prima di quell’evento che cambiò per sempre l’Italia: come si arrivò a quella votazione?

A interpretare il Duce troviamo Duccio Camerini, mentre Alessio Boni veste i panni di Dino Grandi, ex Ministro di grazia e giustizia del Regno d’Italia, passato alla storia per aver presentato l’ordine del giorno al Gran consiglio del fascismo del 25 luglio 1943, che poi portò alla destituzione di Benito Mussolini.

La lunga notte – La caduta del Duce: anticipazioni prima puntata 29 gennaio 2024

La lunga notte – La caduta del Duce andrà in onda il 29, il 30 e il 31 gennaio 2024. Nel primo episodio di stasera, tutto inizia tre settimane prima del fatidico 24 luglio 1943. Ugo Ruggeri, capo dell’OVRA, la polizia politica di allora, ordina l’arresto di Furio Niccolai, vecchio compagno d’armi di Grandi. L’accusa è quella di essersi lamentato del regime fascista col Duce. Gli uomini dell’OVRA sono spietati; a loro viene ordinato di ucciderlo. L’uomo viene così assassinato, e viene fatto passare per un suicidio. Il figlio Italo e la vedova Laura non credono minimamente a questa versione, quindi decidono di rivolgersi al ministro della grazia e giustizia Dino Grandi.

L’uomo ha messo da tempo in dubbio il regime del Duce. A questo si aggiungono anche le preoccupazioni esterne per l’andamento della guerra, ma anche interne, per i rapporti di forza del partito. Adesso c’è la morte dell’amico. Tutti questi presagi lo convincono che l’unica soluzione è destituire il Duce. Ha però bisogno dell’appoggio del Re Vittorio Emanuele III, il quale gli impone di convocare il Gran Consiglio, organo supremo del partito e del regime. Intanto Beatrice, nipote di Grandi, e Italo si avvicinano.

Anticipazioni La lunga notte – La caduta del Duce: Mussolini ordina l’arresto di Grandi

La lunga notte – La caduta del Duce prosegue il 29 gennaio 2024 con il secondo episodio, che inizia con il bombardamento di Gela da parte degli alleati. Mussolini ordina ai gerarchi fascisti di fare comizi nelle piazze per tenere alto il morale nazionale. Dino Grandi, che ormai nutre forti dubbi sul potere del Duce, si rifiuta categoricamente. A lui si aggiungono anche altre persone. Mussolini si infuria e li convoca tutti, escludendo, però, Grandi. Intanto, la principessa ereditaria Maria Josè, determinata a cercare una via di salvezza per l’Italia, avvia dei contatti segreti con gli alleati, e fa tutto alle spalle del marito Umberto.

La principessa si incontra con l’ambasciatore del Portogallo, paese neutrale. Nel frattempo, Dino e la moglie Antonietta non approvano la scelta di Beatrice di partecipare ai funerali del padre di Italo perché temono ripercussioni. Mussolini, adirato per la scelta di Grandi, intanto ordina al suo segretario, Nicola De Cesare, di farlo arrestare.











