La lunga notte, 2a puntata/ Anticipazioni e diretta: Claretta Petacci tenta il suicidio per Benito Mussolini

La lunga notte la caduta del duce, fiction Rai 1: diretta seconda puntata e commento live 30 gennaio 2024

La 2^ puntata e penultima de La lunga notte -La caduta del Duce continua con la faida interna tra Edda Ciano Mussolini e Claretta Petacci. La figlia del Duce ha avvisato il padre delle scommesse che la sua amante fa insieme al fratello e per questo è stata allontanata. A sua volta l’attrice, scoperta la verità, ha chiesto al fratello Marcello di indagare su Edda ed il marito ed ha scoperto a sua volta che Galeazzo Ciano e Dino Grandi tramano contro Benito Mussolini.

Benito Mussolini, com'è morto il Duce?/ Arrestato e fucilato dai membri del CLN dopo il crollo del Fascismo

Claretta, avvisa un gerarca nazista che a sua volta avverte Edda sul tradimento del marito. Edda affronta Ciano non solo accusandolo di essere un traditore ma anche confessandogli un’amara verità: se Benito Mussolini scopre il suo tradimento, nonostante sia sua padre, lei non può fare nulla per salvarlo. La puntata si conclude con Claretta Petacci (Martina Stella) che tenta il suicidio perché non può contattare in nessun modo il Duce. (Agg di Liliana Morreale)

La lunga notte, 1a puntata/ Anticipazioni e diretta: il Duce Benito Mussolini fa arrestare Dino Grandi

Claretta Petacci giura vendetta contro Edda Ciano Mussolini: faida familiare in casa del Duce

La 2^ puntata de La lunga notte-la caduta del Duce continua con Claretta Petacci (Martina Stella) allontanata da Benito Mussolini a causa delle scommesse clandestine sull’esercito sue e del fratello Marcello che si è fatto beccare da Edda. Una volta scoperti i reali motivi per cui è stata allontanata da Benito Mussoli, Clara ha in mente di vendicarsi di Edda ed insieme al fratello inizia a cercare qualcosa contro Ciano, un’arma che posso screditarli.

Dino nel frattempo chiede a Beatrice di allontanarsi da Italo perché antifascista e rischia seriamente per la sua vita e sicurezza. Grazie al fratello Marcello, Clara scopre che Galeazzo Ciano e Dino Grandi insieme ad altri gerarchi si stanno alleando per destituire il Duce, tuttavia non riesce a contattare Benito Mussolini perché non vuole avere niente a che fare con lei. (Agg di Liliana Morreale)

Location La lunga notte: dov’è stata girata?/ Le ville e le residenze di spicco di Roma nella fiction di Rai1

Maria Josè è in crisi con Umberto II di Savoia: scoperta la trama della pace separata è costretta all’esilio dal re

Benito Mussolini decide di convocare il Gran Consiglio. I motivi veri sono che vuole vedere in faccia i traditori il Presidente della Camera dei Fasci Dino Grandi, inizia a tenere il conto di chi voterà contro o a favore della mozione per destituire il Duce. E tra i gerarchi che possono votare contro Benito Mussolini c’è anche il genero, il marito di Edda Galeazzo Ciano (Marco Foschi).

È crisi nel frattempo tra l’erede al trono Umberto II e la moglie Maria Josè, la principessa però si confida e dichiara di essere ancora innamorata dal marito dopo 13 anni di matrimonio e che per risolvere tutti i problemi dell’Italia e della monarchia basterebbe che Umberto salisse al Trono al posto del padre. Scoperto l’inganno della pace separata, però, l’erede al trono avverte la moglie di essere intenzionato a dire tutto al padre. La principessa Maria Josè è costretta all’esilio. (Agg di Liliana Morreale)

È scontro tra il Fuhrer Adolf Hitler ed il Duce Benito Mussolini mentre Roma viene bombardata

Continua la 2^ e penultima puntata de La lunga notte- La caduta del Duce. Mentre Adolf Hitler è sempre più insoddisfatto della politica e della gestione della crisi e dello sbarco degli alleati in Sicilia, il presidente del Camera dei Fasci e delle corporazioni non si dà per vinto. Dino Grandi (Alessio Boni) dopo non essere riuscito a convincere il re Vittorio Emanuele III di Savoia prova con il figlio, Umberto II di Savoia (Flavio Parenti).Nel frattempo Edda Ciano Mussolini (Lucrezia Guidone) ha un durissimo scontro con il padre (Duccio Camerini) a causa di Claretta Petacci (Martina Stella), sua non solo amante ma anche fidata ed ascoltata consigliera.

Dino Grandi nel frattempo continua la sua opera di persuasione con la principessa Maria Josè (Aurora Ruffino), chiedendo di insistere con il re affinché usi l’esercito per destituire il Duce, la risposta è piccata: è disposta a tutto per difendere il Trono ma non si fide del gerarca. Il bombardamento di Roma, evento gravissimo che segna un punto di non ritorno, spinge il Fuhrer ad incontrare personalmente Mussolini per esprimergli tutta la sua rabbia. (Agg di Liliana Morreale)

Passo falso di Benito Mussolini: la scarcerazione di Dino Grandi si rivelerà un’arma a doppio taglio

La seconda puntata de La lunga notte-La caduta del Duce si apre con un colpo di scena dopo il finale della precedente: il Duce ha annullato l’ordine di arrestare il Presidente del Gran Consiglio Fascista Dino Grandi. Incalzato da Claretta Petacci, Mussolini dichiara di aver cambiato idea per usare il gerarca per i suoi fini, per capire chi è con lui e chi invece trama contro.

La scelta di Benito Mussolini di scarcerare Dino Grandi si rivelerà un passo falso. Il gerarca fascista una volta scarcerato cerca alleati nella sua lotta contro il Duce soprattutto in vista del voto al Grand Consiglio dei Fasci di cui è il Presidente, non lo trova nel Re Vittorio Emanuele III di Savoia (Luigi Diberti) fedele alleato del Duce per meri motivi di opportunismo.

(Agg di Liliana Morreale)

La lunga notte – La caduta del Duce: anticipazioni seconda puntata 30 gennaio 2024

La lunga notte – La caduta del Duce va in onda stasera 30 gennaio 2024 con un altro appuntamento. Nella seconda puntata della fiction di Rai 1 che racconta uno dei momenti cruciali della nostra storia, Dino Grandi sta per essere giustiziato. Mentre attende tremante, all’ultimo il Duce ritira l’ordine di arresto: l’uomo è quindi salvo. Intanto, Edda, la figlia maggiore di Mussolini, sposata con Galeazzo Ciano, è invidiosa del rapporto del padre con l’amante Claretta Petacci, e arriva a cercare prove dei traffici illeciti della famiglia Petacci ai danni dello stato, pensando così di sbarazzarsi di lei. Il 19 luglio, il Duce incontra Hitler per discutere del gravoso andamento della guerra.

Grandi invece, sta cercando in tutti i modi di ottenere il supporto del Re, ma ne rimane deluso. Decide quindi di rivolgersi al principe Umberto, ma anche quest’ultimo non sembra convinto di appoggiarlo. Almeno fino a quando i vertici dell’esercito fermano Dino. Dopo l’umiliante confronto con Hitler e Roma bombardata, Mussolini, spinto dal Fürer a scovare i nemici interni, accetta di convocare il Gran Consiglio, per guardare in faccia tutti i traditori e farli fuori. Infine, Italo va a trovare Beatrice mentre fa la volontaria come crocerossina.

Anticipazioni La lunga notte – La caduta del Duce: Grandi si accorda con Ciano, ma…

La lunga notte – La caduta del Duce prosegue il 30 gennaio 2024 con il secondo episodio. Lo scontro interno si fa più acceso quando Federzoni e Bottai, opposti a Grandi, cercano di corrompere Galeazzo Ciano per ottenere più voti. Al Quirinale, il re non approva il piano del figlio contro i tedeschi e il Duce. Quest’ultimo, infatti, potrebbe cambiare la dinastia ed esiliarli. Lo scontro è acceso, e il principe è ferito. Umberto, risentito, perdona alla moglie Maria Josè di aver tramato alle spalle del padre e le chiede di proseguire i contatti con l’ambasciatore Capodilista. Beatrice continua a vederci in gran segreto con Italo, il quale si avvicina ad ambienti antifascisti. Grandi capisce di aver bisogno dei voti di Ciano, altrimenti non potrà andare avanti. I due quindi si incontrano e si accordano.

Non sanno, però, di essere osservati. Poco lontano c’è un uomo di Claretta che ha ascoltato tutta l’intera conversazione. La donna tenta di avvisare Mussolini, il suo amante, del pericolo imminenti. Tuttavia, il Duce è duro con lei, specialmente dopo le ultime rivelazioni della figlia Edda sul suo conto. Nel frattempo quest’ultima scopre che il marito è in combutta con Grandi per tradire il padre. Edda tenta di avvertire Galeazzo dei rischi di questa scelta, ma lui le rivela il suo vero piano…











© RIPRODUZIONE RISERVATA