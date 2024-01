LA LUNGA NOTTE, ULTIMA PUNTATA/ Anticipazioni e diretta: Gran Consiglio vota contro Duce, fascismo è finito

La lunga notte la caduta del duce, fiction Rai 1: diretta prima puntata e commento live 29 gennaio 2024

La puntata finale della fiction di Rai 1 La lunga notte la caduta del Duce continua con il momento cruciale: si arriva alle votazioni. E tra velate minacce e avvertimenti come il ricordare che per i traditori è prevista la pena della morte i primi ad esprimersi sono i quadrumviri che votano tutti si tranne un astenuto, ma poi tre votano contro la mozione di Dino Grandi. Al momento di Galeazzo Ciano, il genero del Duce vota si alla sfiducia al suocero Benito Mussoli.

"L'IA atrofizzerà i nostri cervelli"/ Benasayag: "Stabiliamo limiti per non diventare macchine"

Nonostante il voto appare già sfavorevole, il Duce continua le votazione e l’esito sarà l’approvazione della mozione di sfiducia a Benito Mussolini: su 28 votanti, contrari 8, astenuti 1, 19 a favore. È la fine del regime fascista e del Duce Benito Mussolini. Nel frattempo il re Vittorio Emanuele III di Savoia affronta il figlio Umberto II dopo aver scoperto che quest’ultimo e la moglie Maria Josè si stavano adoperando per una pace separata con gli Inglesi. (Agg di Liliana Morreale)

Schlein contro tele-Meloni, ma i dati sono sbagliati/ Leader PD la più presente dopo FDI nei TG

Resa dei conti tra il Duce Benito Mussolini e il Presidente del Gran Consiglio Dino Grandi

L’ultima puntata de La lunga notte la caduta del Duce continua con la resa dei conti tra Benito Mussolini (Duccio Camerini) e Dino Grandi (Alessio Boni) Il Duce ha riunito il Gran Consiglio e l’ordine del giorno è discutere delle sorti del fascismo. I toni sono accesi e la tensione è palpabile. Fuori dal palazzo del potere Mussolini, totalmente scollegato dalla realtà, nonostante lo sbarco degli angloamericani in Sicilia e con il rischio di trasformare l’Italia in un terreno di scontro è convinto di avere l’assoluta fedeltà del Re e degli italiani.

Comune di Torino: "Favorevoli alla coprogettazione con Askatasuna"/ Piantedosi: "Chiediamo approfondimenti"

Benito Mussolini convinto della sua forza e di avere consenso chiede a Dino Grandi di ritirare la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Gli anti-mussoliniani sono in numero esiguo ed altri gerarchi fascisti, fedeli al Duce pone un nuovo ordine del giorno: che si riassume in tre punti fondamentali, fedeltà a Mussolini, tutti i poteri al partito e guerra ad oltranza al fianco del tedesco fino alla vittoria. Mentre Galeazzo Ciano propone un compromesso tra i due ordini del giorno, Grandi sostiene con forza che nessun compromesso è possibile

(Agg di Liliana Morreale)

Claretta Petacci tenta il suicidio e si salva, tuttavia il Duce non la perdona

La terza ed ultima puntata de La lunga notte la caduta del Duce si apre con il tentato suicidio di Claretta Petacci (Martina Stella). L’amante di Benito Mussolini (Duccio Camerini) allontanata dal Duce disperata ha tentato di togliersi la vita ingerendo una quantità enorme di barbiturici. Per sua fortuna, però, avendoli presi in una vasca di acqua fredda è riuscita a salvarsi. Tuttavia il Duce non ha nessuna intenzione di perdonarla.

La puntata continua con un’acceso e diretto scontro tra Dino Grandi (Alessio Boni) e Benito Mussolini (Duccio Camerini) entrambi convinti di avere la meglio l’uno sull’altro. Il gerarca fascista però sa di essere in pericolo e fa allontanare dall’Italia la moglie Antonietta Grandi (Ana Caterina Morariu) e Beatrice. Quest’ultima nel frattempo è sempre più innamorata di Italo

La lunga notte – La caduta del Duce: anticipazioni terza e ultima puntata 31 gennaio 2024

La lunga notte – La caduta del Duce va in onda stasera 31 gennaio 2024 con l’ultimo appuntamento: c’è infatti il gran finale. Nella terza puntata della fiction di Rai 1, la storia riprende da dove si era conclusa. Claretta tenta il suicidio dopo essere stata rifiutata amaramente dall’amante Mussolini. Per il Duce, intanto, sono momenti molto concitati. Dopo aver ricevuto un ultimo messaggio da parte del segretario De Cesare, Mussolini viene ricevuto dal Re al Quirinale. I due parlano di una possibilità di staccarsi dai tedeschi, ma il Duce replica che è tutto sotto controllo e che ha già convocato il Gran Consiglio. Bisogna trovare i traditori, anche quelli della famiglia reale come la Principessa Maria Josè.

Intanto, Grandi vuole mostrare la mozione al Duce, ma spiegare anche che il suo non sarà un complotto. Mussolini sorride, ma è tranquillo: si aspettava proprio quello. Nel frattempo, Dino vuole pensare anche alla sua famiglia e allontanarla il più possibile da Roma. Prima di andarsene, Beatrice incontra Italo per salutarlo un’ultima volta.

Anticipazioni La lunga notte – La caduta del Duce: Mussolini contro Grandi, e poi…

La lunga notte – La caduta del Duce prosegue il 31 gennaio 2024 con il secondo episodio della serata, nonché il finale della fiction. Mussolini incontra Grandi, e i due si affrontano. Il Duce gli offre il suo posto, ma Dino rifiuta: ed è l’inizio dello scontro. Il Gran Consiglio è iniziato, e le votazioni sono aperte. Il voto di Ciano sarà quello decisivo. Tutti credono si schiererà dalla parte del Duce, invece, a gran sorpresa, lo tradisce per passare dalla parte di Grandi. Lo scontro si fa sempre più acceso. Intanto, Antonietta è nei guai: è stata presa in ostaggio dalla polizia politica (l’OVRA). La ragazza è tenuta prigioniera a Palazzo Venezia.

Claretta cerca il perdono del suo “Ben” (così chiama Benito Mussolini) e lo ottiene; l’amante alla fine gli dà anche dei consigli dall’esterno della sala dove si sta svolgendo il Gran Consiglio. Nel frattempo, Edda segue al di fuori l’evolversi della seduta con tanta ansia, grazie ad alcuni informatori, proprio come avviene al Quirinale. Mussolini va in minoranza e, il giorno successivo viene arrestato. A Roma c’è il caos. Tutti festeggiano per la caduta del dittatore ma la guerra è tutt’altro che finita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA