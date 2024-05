“La Madonna la sentiamo vicina”/ Don Walter Insero: “Anche lei è stata una donna con un cammino di fede”

Si parla del mese di maggio, il mese tipicamente mariano, dedicato alla Madonna, stamane a Uno Mattina. In studio vi era ospite don Walter Insero, che a riguardo ha spiegato: “Questo mese è dedicato al culto della madonna perchè anticamente si celebrava la dea della fertilità, quindi spesso feste pagane si incrociano con quelle cristiane, poi nei secoli si è tramandata questa tradizione”. E ancora: “Pompei è una delle manifestazioni più sentite, perchè si celebra la fede dei popoli. Chi si rivolge alla Madonna lo fa per fede, Maria è stata una donna, ha fatto il suo cammino di donna, chiediamo aiuto a lei, e poi nella supplica si prega per l’Italia, per il mondo e per la pace, una preghiera del 1883 attuale ancora oggi”.

Don Walter Insero ha proseguito: “Andare a trovare la Madonna e come trovare una persona di famiglia, Maria è viva, è vicina e si prende cura dei nostri problemi. Pompei la sentiamo di più perchè è in Italia, e ci sono tante conversioni non solo i miracoli, ci si mette in cammino per chiedere una grazia, anche interiore, la possibilità semplicemente di ricominciare”.











