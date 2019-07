La madre dei miei sogni/ Su Rai 2 il film con Krista Allen (oggi, 5 luglio 2019)

La madre dei miei sogni andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di venerdì 5 luglio, alle ore 21.20. Si tratta di un film di genere thriller scritto e diretto nel 2018 da Jake Helgren ed interpretato da Sunny Mabrey, Krista Allen, Zack Peladeau e Susie Abromeit. Il film è stato prodotto per il mercato televisivo e anche in Italia è stato distribuito direttamente in televisione. Sicuramente c’è grande attesa di vedere un cast pieno di personaggi interessanti che possano regalare al pubblico emozioni e grandi colpi di scena.

La madre dei miei sogni, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama de La madre dei miei sogni. Stella vive da sola con la figlia adolescente Shay. La loro vita è tranquilla, nonostante i normali dissapori fra la donna e la giovane figlia. Stella è una blogger molto popolare e spesso deve fare i conti con fan molto entusiasti, che si limitano però ad importunarla solo online. Argomento principale del blog è proprio il rapporto fra madre e figlia, oltre che la gestione della casa, ricette di cucina e confidenze varie. La loro vita procede quasi con banalità, in una classica villetta di periferia, almeno fino alla comparsa di Peyton. Quest’ultima è una ragazza che segue assiduamente il blog di Stella e ha deciso che quest’ultima è la madre dei suoi sogni,. Si insinua così gradualmente nella vita di madre e figlia facendosi pian piano accettare. I suoi intenti però sono decisamente sinistri: vuole “mamma” Stella tutta per sè e non ha intenzione di condividerla con una sorella come Shay. La donna non riuscirà a rendersi conto delle reali intenzioni di Peyton, finchè la festa del suo compleanno le aprirà definitivamente gli occhi.

