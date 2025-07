Sui social la madre di Giorgia ha rotto il silenzio per replicare alla frecciatina di Donatella Rettore, cosa ha detto per difendere la figlia.

Nei giorni scorsi, in vista del suo 70esimo compleanno, Donatella Rettore ha rilasciato una lunga intervista al Correre della Sera nella quale ha parlato anche di Giorgia. Tante sono le rivelazioni che si è lasciata sfuggire in merito alla sua sfera professionale ma anche privata, tra le varie cose ha fatto sapere che non la infastidisce l’età che passa ma la talassemia di cui soffre da quando è nata. A detta sua la salute così precaria non l’ha mai aiutata, lei però ha sempre cercato di fregarsene.

Ma cosa ha detto su Giorgia? Senza giri di parole ha rivelato che a parer suo è la cantante più sopravvalutata. Ci ha tenuto a precisare che è sicuramente molto dotata, pensa però che non abbia portato nulla di nuovo. Donatella Rettore subito dopo ha detto che la cantante è l’imitazione di Whitney Houston, a parer suo è bravissima ma non è originale. Crede invece che la cantante più sottovalutata sia lei.

La madre di Giorgia sui social risponde a Donatella Rettore, cosa ha detto per difendere la figlia

Giorgia non ha commentato ciò che Donatella Rettore ha detto sul suo conto, la madre però non è rimasta in silenzio. A distanza di qualche giorno, infatti, ha replicato alla pungente frecciatina della cantante. Lo ha fatto tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram che ritrae lei e la figlia sorridenti mentre si scattano un selfie.

La signora Elsa per difendere la figlia nella didascalia del post ha scritto: “A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto)”. Dopo aver replicato alla frecciatina la madre di Giorgia ha fatto gli auguri a Donatella Rettore per il suo 70esimo compleanno.

