La Mafia uccide solo d’estate/ Su Rai 1 il film di e con l’ex Iena Pif

La Mafia uccide solo d’estate va in onda oggi, 14 luglio, dalle ore 23:35 su Rai 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema italiani durante l’anno 2013 e che appartiene ai generi cinematografici commedia e drammatico. Il regista di questo film è il giornalista Pif, Pierfrancesco Diliberto, mentre la sceneggiatura è stata scritta dal regista in collaborazione con Michele Astori e Marco Martani.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi in Italia come lo stesso Pif, Cristiana Capotondi, Claudio Gioè, Ninni Bruschetta, Maurizio Marchetta, Barbara Tabita, Domenico Centamore, Antonio Alveario, Enzo Salomone e Giuseppe Provinzano. Le musiche del film sono state realizzate da Santi Pulvirenti mentre la fotografia è stata curata da Roberto Forza.

La Mafia uccide solo d’estate, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de La Mafia uccide solo d’estate. Arturo Giammarresi è un ragazzo speciale per certi punti di vista. Infatti, sin dal suo concepimento, è sempre stato legato a eventi che hanno visto la mafia come protagonista. Proprio così, quando nacque, i boss della mafia, capeggiati da Toto Riina commettevano una strage per eliminare gli elementi di un clan nemico. La storia va avanti in questo modo negli anni 80 e 90 in Sicilia, quando la mafia terrorizza la gente comune e ha la meglio su chiunque.

Proprio per questo, crescendo Arturo chiede al padre se la mafia può uccidere anche loro. Il padre gli dice che la mafia uccide solo d’estate e che non deve preoccuparsi durante gli altri periodi dell’anno. Ancora più grande, Arturo vuole dedicarsi a combattere la mafia e incontra alcuni personaggi controversi di quegli anni con i quali ha uno scambio di opinioni. In tutto il suo viaggio, Arturo mostra in modo casuale e quasi scherzoso, come la mafia abbia influito sulla vita dei siciliani e come abbia lasciato un segno indelebile nella storia non solo della regione ma dell’intero paese.

