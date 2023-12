La magia del Natale, Canale 5/ La romantica commedia natalizia in onda oggi 25 dicembre 2023

La magia del Natale in onda su Canale 5 il giorno del 25 dicembre

Nella giornata di Natale, a partire dalle ore 13.40, Canale 5 proporrà il film La magia del Natale. Il titolo è di genere fantasy e sentimentale ed è stato realizzato nel 2017 negli Stati Uniti. La sceneggiatura è stata gestita da Rickie Castaneda, con fotografia di Jonathan Yapp, montaggio di Nicholas Wong e musiche di Stacey Hersh, mentre la produzione è stata curata da Reel One International e Hallmark Channel.

La Sacra Famiglia/ Su Rete 4 torna il film per la tv con Alessandro Gassmann e Franco Nero, oggi, 25 dicembre

Alla regia troviamo Don McBrearty, apprezzato per Un padre per Jake e Tre fidanzati per Natale. Protagonista è la canadese Jessica Lowndes, nota in Italia per la serie televisiva 90210, spin-off di Beverly Hills 90210. Con lei appare il connazionale Brendan Penny, visto nei film Una notte con Beth Cooper e L’acchiappadenti. Tra gli altri attori, vanno menzionati Farah Merani, Stephen Huszar, Judah Katz, Tim Matheson e Lindsay Leese.

Un gioioso Natale / Su Rai 1 la pellicola romantica con Tianna Nori, oggi 25 dicembre 2023

La magia del Natale: la trama del film

La trama vede come protagonista Marie: il suo cuore è stato appena deluso dall’ultimo naufragio sentimentale. Un tempo lei adorava le feste di Natale, ma dopo la fine terribile di una relazione sentimentale ha perso ogni spirito natalizio. Sua madre decide di darle una mano per ridarle la magia del Natale, mandandole decorazioni che possano ricordarle la sua infanzia. Le invia una benedizione al giorno, ma tutto cambia quando Marie incontra l’infermiere Nate, il suo nuovo vicino di casa. È un vero colpo di fulmine, che permette alla ragazza di avvertire il desiderio di fare festa. Tuttavia, la situazione si complica quando la donna riceve dal suo datore di lavoro l’incarico di fare da editrice a un libro realizzato dal suo ex.

Belle & Sebastien, l’avventura continua/ Su Rai 1 continuano le avventure del famoso cane, 25 dicembre 2023

Marie piomba in uno stato di profonda tristezza e mette a serio repentaglio l’amore per Nate e il percorso professionale. Il passato e il presente sembrano fare a pugni nel cuore della donna, che vive un momento di assoluto smarrimento su tutti i fronti. Di conseguenza, si mette in cerca di un miracolo che possa darle la serenità perduta, oltre all’amore. Si affida alle sue decorazioni natalizie e spera che possano darle ciò che sta agognando. Il desiderio di rinascita si fa sempre più forte, con la prospettiva di trascorrere un futuro con tanta speranza e felicità. Alla fine, sarà proprio il grande amore a trionfare sopra ogni altra cosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA