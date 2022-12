La magia del Natale/ Su Canale 5 il film con Jessica Lowndes

La magia del Natale, film di Canale 5 diretto da Don McBrearty

La magia del Natale va in onda oggi, giovedì 8 dicembre, a partire dalle ore 14.45 su Canale 5. Ci troviamo di fronte a un film romantico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2017 e diretto da Don McBrearty.

Nel cast del film La magia del Natale sono presenti interpreti del calibro di Jessica Lowndes, Brendan Penny, Farah Merani e Judah Katz. Il film è stato realizzato principalmente per la diffusione e distribuzione televisiva, in particolare nel corso delle ricorrenti festività natalizie. Dal 2017, anno di produzione, la pellicola è stata infatti messa in onda in prossimità del Natale in diversi paesi del mondo ottenendo diversi commenti positivi sia in relazione alla sceneggiatura che in termini di visibilità.

La magia del Natale, la trama del film

La protagonista della storia de La magia del Natale è una donna in carriera di nome Marie, da diverso tempo alle prese con un’ascesa di carattere lavorativo decisamente vigorosa. La donna infatti, attiva nell’ambito pubblicitario, sembra aver trovato finalmente il successo tanto agognato e le richieste per lei aumentano di giorno in giorno. Qualcosa però sembra turbare il suo stato d’animo, soprattutto quando ormai mancano poche settimane al natale. Il clima della festività accende in lei una sorta di malinconia, forse a causa della solitudine che avverte a dispetto dei successi in ambito professionale. Sua madre percepisce il malessere e cerca in qualche modo di confortarla.

Marie sente principalmente il peso di essersi troppo concentrata sul lavoro togliendo tempo alla costruzione di una famiglia felice con la quale condividere le ricorrenze festive. La madre la sprona a più riprese al fine di non vederla così giù di morale, soprattutto considerando la sua giovane età e la costante possibilità di trovare la persona con la quale costruire un giorno una famiglia.

Per l’avvento del Natale, vista la lontananza, approfitta per mandare a Marie diversi addobbi natalizi utilizzati soprattutto quando la protagonista era ancora piccola. La vista di quegli oggetti genera nella ragazza uno spirito maggiormente positivo ed iniziano ad accadere nella sua vita alcune coincidenze ed eventi positivi. In particolare, la sua voglia rivoluzionaria domina quella malinconica e il desiderio di avviare una svolta sentimentale la porta a conoscere una persona destinata a colorare il suo futuro. Si tratta di un infermiere di nome Nate; la sua dolcezza e cordialità colpiranno il cuore della protagonista che considererà quell’incontro il suo vero regalo di Natale.

