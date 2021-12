La Magia del Natale/ Su Canale 5 il film perfetto per le feste

La Magia del Natale, film di Canale 5 con l’attrice canadese Jessica Lowndes

La Magia del Natale potremmo guardarlo nuovamente su Canale 5 nella giornata di oggi, 28 dicembre 2021, a partire dalle ore 14,45. Come sempre accade in queste pellicole protagonista assoluta è un ruolo femminile, nel nostro caso l’attrice canadese Jessica Lowndes, nata sul grande schermo anche con pellicole horror, come nel caso di ‘The Haunting of Molly Hartley’, o il bel thriller al fianco di Bruce Willis ‘The Prince – Tempo di uccidere’. Al suo fianco il bell’attore, anch’esso canadese di Ottawa, Brendan Penny, debuttante di lusso nella commedia ‘Il mio ragazzo è un bastardo.

La vera storia di Biancaneve/ Su Italia 1 il film con Miranda Richardson

La Magia del Natale, la trama del film: Marie non crede più nella magia di questo periodo e…

Leggiamo la trama de La Magia del Natale. Come spesso accade, nella solitudine anche Marie non crede più nella magia del Natale. Ha interrotto una lunga relazione amorosa, quindi, disillusa, vive i giorni a ridosso della festa più amata dell’anno in solitudine e quasi con una vene cinica nei confronti di chi invece crede ancora nel periodo.

Quel piccolo grande miracolo di Natale/ Su Rai 2 la storia vera di un trapianto

Marie però subisce gli ‘attacchi’ amorevoli della madre che le invia quasi ogni giorno gli addobbi natalizi della sua infanzia, ma sarà l’incontro con il vicino di casa Nate a ridarle la voglia di credere nell’albero decorato e nei sogni di fine anno. La vita però presenta sempre il conto karmico a tutti e Marie, editrice per conto di una casa, viene incaricata di occuparsi del nuovo libro del suo ex, quell’uomo che le aveva fatto perdere la voglia di credere nel Natale e nella gioia.

Situazione complicata, nulla da dire, ma Dickens sapeva tutto quando scrisse il suo celebre ‘Cantico di Natale’ e i fantasmi del passato di Marie non saranno quelli del presente e. nonostante i ricordi infelici del tempo, che minano anche la sua nuova relazione con Nate, Marie troverà lo spirito giusto per vivere con il sorriso questi giorni di festa, un piccolo, grande miracolo di Natale.

Cenerentola/ Streaming del film Disney su Rai 1 con Richard McCabe

© RIPRODUZIONE RISERVATA