La maledizione del re nero/ Su Italia 1 il film con Marleen Quentin (30 dicembre)

La maledizione del re nero va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 30 dicembre, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola realizzata in co-produzione tra Germania e Italia nel 2017 con la casa cinematografica della LetterBox Filmproduktion ad occuparsene. Regia del film è stata curata da Christian Teede con soggetto e sceneggiatura firmati da Dirk Ahner. Il montaggio è stato eseguito da Martin Rahner con le musiche di Mario Schneider e Cornelius Renz. Nel cast sono presenti tra gli altri Marleen Quentin, Leo Gapp, Ruben Storck, Emilia Flint, Luke Matt Rontgen e Jamie Thompson.

La maledizione del re nero, la trama del film

In La maledizione del re nero ci troviamo in una piccola zona periferica della città di Amburgo in Germania vivono una ragazzina di 12 anni insieme al suo compagno di classe Benny. Loro sono grandi appassionati di misteri risolti ed è per questo che spesso si dedicano ad investigazioni per scoprire delle situazioni che riguardano la loro zona. In vista di una meritata gita scolastica i piccoli lasciano la città e raggiungono un ranch detenuto da una famiglia piuttosto importante di nome Gruber, nella zona dell’Alto Adige in al confine con l’Italia. Sembra essere una zona davvero molto bella dove la tranquillità e la serenità la fanno da padrona. Tuttavia, ci si renderà conto come diverse situazioni rendano la vita in quella zona molto complessa e per nulla semplice.

I due ragazzini insieme al loro amico Luca sono protagonisti di alcuni misteriosi eventi che naturalmente catalizzano la loro attenzione inducendoli a pensare ben presto che la fattoria sia stata colpita da un’antica maledizione conosciuta con il nome di maledizione del re nero. La curiosità è davvero molto grande e ben presto decidono di occuparsene in prima persona investigando per risolvere il caso, anche perché c’è la considerazione che la maledizione sia soltanto frutto di una leggenda per cui dietro tutto questo possa esserci qualcuno intenzionato a screditare la fattoria per poterne ottenere la proprietà. Infatti grazie alle loro indagini si scoprirà che dietro tutte queste situazioni all’apparenza inspiegabili ci sia una società che si occupa della produzione di prodotti alimentari.

L’obiettivo della città è quello di riuscire a mettere le mani su un’importante acqua termale che sgorga proprio nella terra della fattoria da utilizzare evidentemente per questioni di natura commerciale. I piccoli componenti di una banda investigativa dovranno occuparsi di questa situazione molto più grande di loro per smascherare i truffatori e riuscire così a riportare la pace in quella bellissima zona dell’Alto Adige.



