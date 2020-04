La maledizione del Re nero/ Su Italia 1 il film con Marleen Quentin (oggi, 30 aprile)

Pubblicità

La maledizione del re nero va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola tedesca che è stata realizzata nel 2017 da diverse case cinematografiche tra cui la Albolina Films e la Letterbox Filmproduktion. La regia è stata affidata a Christian Theede, il soggetto è stato tratto dall’opera drammaturgica di Angelika Monning mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Dirk Ahner. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Marleen Quentin, Ruben Storck, Emilia Flint, Luke Matt Rontgen e Leo Gapp.

La maledizione del re nero, la trama del film

Ecco la trama de La maledizione del re nero. Due ragazzi di 12 anni, dopo aver lungamente sacrificato il proprio tempo libero per occuparsi dei vari compiti e delle lezioni a scuola, possono finalmente gioire e divertirsi prendendo parte ad una meravigliosa gita che viene organizzata in una location davvero attraente dal punto di vista ambientale. In particolare, i due ragazzi insieme ad altri componenti della propria scuola, si troveranno a frequentare per un lungo soggiorno un bellissimo ranch che si trova in montagna e che viene gestito da diverse generazioni dalla famiglia Gruber. Non mancano ovviamente motivi di stimoli per potersi divertire partendo dalle bellissime passeggiate che possono essere effettuate anche con l’utilizzo della bicicletta all’interno dei boschi oppure c’è la possibilità di andare a pesca o magari di destreggiarsi quotidianamente con le tante esigenze della fattoria.

Tuttavia, ad un certo punto i ragazzi si rendono conto dell’apparizione di alcuni misteriosi simboli di stregoneria che peraltro si alternano ad episodi davvero curiosi e che non sembrano poter essere spiegati dal punto di vista scientifico. I ragazzi iniziano a pensare che ci possa essere una sorta di maledizione su quel luogo, il che li mette in guardia. Preoccupati dal sempre crescente numero di episodi di stregoneria, decidono di unire le loro forze per intraprendere una sorta di investigazione per scoprire cosa stia accadendo. I ragazzi seguiranno una traccia ben definita che li porterà in luoghi sacri e magici che nei secoli precedenti sono stati oggetto di alcune maledizioni ed in particolar modo di una maledizione che sembra essere destinata al cosiddetto re nero. Facendo leva sugli studi fatti per quanto riguarda la storia e soprattutto grazie alla loro passione per il mistero e per la magia, i ragazzi riusciranno ad arrivare ad un punto di svolta e scoprire un terribile verità che riguarda non solo la fattoria della famiglia Gruber, ma anche tutta la zona esposta ad un pericolo davvero imminente.



