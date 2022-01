La Maledizione del Re Nero/ Su Italia 1 il film con Marleen Quentin

La Maledizione del Re Nero, film di Italia 1 diretto da Christian Teede

La Maledizione del Re Nero va in onda oggi, 15 gennaio, dalle ore 16:30 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato al cinema nell’anno 2017 e che appartiene ai generi avventura e giallo. Questo film è stato diretto da Christian Teede mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Dirk Ahner.

Per quanto riguarda il cast del film, al suo interno ci sono diversi volti noti della televisione come Marleen Quentin, Ruben Strock, Emilia Flint, Leo Gapp e David Striesow. Le musiche del film sono state realizzate da Mario Schneider e Cornelius Reinz mentre la fotografia è stata messa a punto da Ngo The Chau.

La Maledizione del Re Nero, la trama del film: le avventure spericolate di tre adolescenti

Leggiamo cosa racconta la trama de La Maledizione del Re Nero. Mia, Benny e Alice sono tre adolescenti che amano vivere avventure spericolate e misteriose. Questi ragazzi vivono ad Amburgo e fanno parte di un gruppo che viene considerato e chiamato i Grani di Pepe. Questo nome deriva dal loro atteggiamento, perché i ragazzi sono sempre pronti per cacciarsi in nuovi guai e vivere situazioni molto particolari. Un giorno, i tre adolescenti più alcuni amici devono partire per l’Alto Adige.

In questa terra italiana infatti, i Grani di Pepe dovranno fare una gita e stare a contatto con la natura del luogo. Tuttavia, oscuri presagi si abbattono su questo viaggio. Come prima cosa, un temporale rischia di far slittare la gita. Ancora, una volta arrivati e aver superato la tempesta atmosferica, la maestra nota che l’acqua che fuoriesce dal loro alloggio ha un colore nero. Molti saranno gli eventi strani ai quali i ragazzi dovranno assistere e non riusciranno a dare una spiegazione. Tuttavia, grazie al loro ingegno e al loro coraggio, questo gruppo di amici riuscirà a trovare la verità in merito a tale segreto. Quale sarà la realtà dei fatti? Ebbene, il colpo di scena potrebbe essere sconvolgente.

