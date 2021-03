La maledizione della prima luna/ Su Italia 1 il film con Johnny Depp (14 marzo)

La programmazione televisiva di Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 14 marzo, alle ore 21:25 prevede la messa in onda del film “La maledizione della prima luna”. Si tratta del primo capitolo della saga dei “Pirati dei Caraibi” realizzato nel 2003 dalla Walt Disney Pictures in collaborazione con Jerry Bruckheimer Films. La regia è stata curata dal Gore Verbinski con soggetto scritto e sceneggiatura firmati da Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie e Jay Wolpert. Le musiche della colonna sonora sono di Klaus Badelt, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Dariusz Wolski i costumi di scena indossati dagli attori sono stati realizzati da Penny Rose. Nel cast tanti attori di successo tra cui Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Jack Davenport e Zoe Saldana.

CAPTAIN PHILLIPS, LA STORIA VERA DEL FILM/ Il ritorno a casa da eroe, Obama..

La maledizione della prima luna, la trama del film

La piccola Elizabeth Swann, figlia del Governatore, si trova su una nave inglese per raggiungere la città di Port Royale. Durante il viaggio la nave si imbatte in un relitto su cui viene trovato un ragazzino di nome Will Turner. Elizabeth si accorge che il ragazzino porta al collo un medaglione d’oro con inciso un teschio. Per salvargli la vita, temendo che possa essere accusato di far parte della pirateria, prende il medaglione e lo nasconde. In lontananza gli ufficiali della nave inglese scorgono nella nebbia allontanarsi una nave con le vele nere, la Perla Nera.

Otto anni dopo, Elizabeth vive ancora con suo padre, mentre Will nel frattempo è diventato un fabbro. Il governatore sta cercando di organizzare un matrimonio di interesse tra la figlia e il commodoro James Norrington. L’occasione per chiedere la mano di Elizabeth in maniera ufficiale, è quello della sua investitura davanti a tutto il popolo. Tuttavia la ragazza, per nulla contenta di sposare il commodoro, finge uno svenimento e finisce in mare: l’acqua attiva il medaglione, che così attrae la Perla Nera. Elizabeth viene salvata dal pirata Jack Sparrow, che per fuggire dalle guardie si rifugia nella bottega di Will, che viene imprigionato. Intanto l’equipaggio della Perla Nera, al seguito del Capitano Barbossa, saccheggia il villaggio e poi rapisce Elisabeth, per recuperare il medaglione d’oro. Da questo momento in poi avrà inizio un’incredibile avventura legata al destino non solo di Elizabeth e di Jack Sparrow, ma anche del giovane Will Turner…

LEGGI ANCHE:

Captain Phillips - Attacco in mare aperto/ Tom Hanks: "la nave puzzava di vomito"CACCIA AL LADRO/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock (oggi, 12 marzo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA