La maledizione della prima luna/ Video, su Canale 5 il film con Johny Depp (2 aprile)

La maledizione della prima luna va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, giovedì 2 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2003 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui Walt Disney Pictures con la regia affidata a Gore Verbinski. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati sviluppati da Ted Elliott, Terry Rossio, Stuart Beattie e Jay Wolpert. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Klaus Badelt, i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Penny Rose mentre gli effetti speciali portano la firma di John Knoll e della Industrial Light & Magic. Nel cast sono presenti Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport e Jonathan Pryce.

La maledizione della prima luna, la trama del film

Ecco la trama de La maledizione della prima luna. Nei mari dei Caraibi la piccola Elizabeth figlia del governatore di Port-Royal sta per raggiungere la sede del Palazzo di Governo insieme a suo padre. Ad un certo punto in lontananza sull’orizzonte scruta un relitto di una nave sulla quale viene trovato un bambino assolutamente abbandonato il cui nome è Will. La ragazzina essendo molto scaltra e soprattutto profonda conoscitore di tutte le cose che riguardano i pirati si rende conto della presenza sul collo dello stesso ragazzino di una medaglione che è simbolo dell’appartenenza alla pirateria. Così per salvargli la vita gli togli il medaglione e lo conserva lei senza farlo vedere a nessuno. In questo modo il bambino viene salvato dal proprio destino e quindi viene portato sulla nave inglese con direzione Port Royale.

Otto anni più tardi da questa vicenda la giovane ragazzina è ormai diventata una bellissima ed affascinante donna che suo padre ha deciso di proporre in sposa al famoso e importante e commodoro della Marina di sua maestà britannica. Tuttavia la donna non è assolutamente felice di questo genere decisione e vorrebbe in qualsiasi modo riuscire ad evitare il matrimonio. Nel frattempo il ragazzino è a sua volta cresciuto ed è diventato un fabbro che lavora con una certa solerzia e soprattutto abilità.

Le vicende dei due andranno nuovamente ad intrecciarsi grazie all’arrivo nel porto del famoso ed affascinante pirata, il capitano Jack Sparrow. Mentre Elizabeth sta parlando con quello che è il suo promesso sposo per ascoltare la sua proposta di matrimonio si lascia cadere in acqua e grazie al medaglione arriva la nave chiamata Perla nera guidata dal Capitan Jack Sparrow che la salverà dalle acque dando così iniziò ad una incredibile avventura solcando i mari dei Caraibi e soprattutto incrociando numerose difficoltà e pericoli che renderanno il tutto ancora maggiormente emozionante.

